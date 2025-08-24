La princesa Leonor (19 anys) i la seva germana fan una cosa que emociona mitja Espanya

Tots els ulls tornen a posar-se sobre la princesa Leonor i la infanta Sofia. I és que, segons ha transcendit, les germanes, de 18 i 19 anys respectivament, han pres una inesperada decisió que, segur, ha aconseguit emocionar mitja Espanya.
Va ser el passat 3 de juliol quan la futura reina es va reunir a Gijón amb els seus companys d'Elcano per acabar la seva formació naval. Etapa que va finalitzar el passat 13 de juliol, al port de Marín, Pontevedra.
Tanmateix, aquest no va ser l'únic retrobament que es va produir aquell dia. I és que la infanta Sofia no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de viatjar fins allà per passar uns dies amb la seva estimada germana.
Dues setmanes després, les filles dels monarques van tornar a retrobar-se a Marín durant un acte important: el despatx de guardiamarina de segon grau de la futura reina. Moment en què també va rebre la Gran Creu del Mèrit Naval.
A partir d'aquest moment, i després d'atendre les seves responsabilitats dins de la institució, la princesa Leonor va començar oficialment el seu descans estival, primer a Marivent i després a Grècia. I és que, aquest any, els monarques han triat aquest país per a les seves vacances privades.
Tanmateix, a conseqüència dels terribles incendis del nostre país, la Família Reial espanyola s'ha vist obligada a cancel·lar el seu viatge i tornar ràpidament a Espanya.
Tanmateix, això no ha estat un impediment perquè la princesa Leonor i la seva germana Sofia hagin pogut passar temps juntes abans de reprendre les seves corresponents responsabilitats.
La princesa Leonor i la infanta Sofia han organitzat un pla privat abans de tornar a les seves responsabilitats
Tal com ha transcendit, la princesa Leonor i la infanta Sofia han decidit passar uns dies juntes, en solitud, abans de tornar a separar-se per motius acadèmics i oficials. Un gest que, com era d'esperar, ha despertat tendresa i admiració en bona part de la societat espanyola.
L'hereva al tron, de 19 anys, ha viscut un any especialment intens a causa de la seva formació militar. Per la seva banda, Sofia, de 18, està a punt d'iniciar una nova etapa universitària a l'estranger.
Per això, i abans que els seus camins es tornin a separar durant uns mesos, la princesa Leonor i la infanta Sofia han optat per organitzar un pla de germanes. Les joves han apostat per desconnectar de l'agenda institucional per dedicar-se exclusivament a elles mateixes.
Aquest pla privat els permetrà reforçar encara més el seu vincle fraternal, lluny de la pressió mediàtica que sempre acompanya tots els membres de la Família Reial espanyola.
Tot i que no s'han revelat detalls concrets del lloc triat, se sap que es tracta d'un espai íntim i discret. La prioritat és preservar la privacitat d'ambdues i permetre'ls gaudir sense interrupcions d'unes jornades molt especials.
No obstant això, després de gaudir d'aquests dies de desconnexió, la princesa Leonor i la seva germana reprendran les seves respectives responsabilitats. Per la seva banda, el pròxim 1 de setembre, la futura reina d'Espanya s'incorporarà a l'Acadèmia General de l'Aire, centre situat a la localitat murciana de San Javier.
Mentrestant, la infanta Sofia es traslladarà a Lisboa per començar els seus estudis al Forward College, institució privada adscrita a la Universitat de Londres. Allà, cursarà la carrera de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals.