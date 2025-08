Joan Avellaneda sentencia sobre el vestit de Leonor a Marivent: «Fa una mica...»

L'atenció mediàtica al voltant de la princesa Leonor s'ha intensificat aquest agost quan va optar per un vestit estampat que ja havia portat la seva mare, la reina Letícia, en una recepció al Palau de Marivent. El que semblava un gest d'estil s'ha convertit en motiu d'anàlisi per part del reconegut dissenyador Juan Avellaneda. La polèmica es va barrejar amb elogis pel simbolisme darrere de l'elecció.

El vestit que marca un missatge de llegat

Leonor va sorprendre en recuperar un vestit de Desigual que Letícia ja havia lluït fa dos anys en el mateix acte a Mallorca. El disseny, amb un estampat blau sobre blanc i escot amb espatlles descobertes, reflecteix un aire mediterrani que connecta amb l'entorn illenc. Segons Avellaneda, el conjunt “equilibra perfectament elegància i naturalitat” i transmet un missatge clar de sostenibilitat en reciclar peces familiars. Aclareix que, tot i que distingeix l'hereva, potser no l'afavoreix del tot pel tipus de tall.

Declaracions d'Avellaneda i reaccions a les xarxes

Des del seu compte a Instagram i vídeos a TikTok, l'estilista descriu el model com un encert pel que fa a frescor i coherència visual amb el paisatge balear. Assenyala que el vestit destaca sobre els looks més sobris d'altres membres de la família reial, aportant un punt juvenil i reconeixible.

| Casa Real, XCatalunya

També va destacar que potser unes sandàlies més fines o un calçat que estilitzés més la seva figura haurien estat una millor opció. Amb tot, va respectar la coherència entre tradició i elecció personal. A TikTok, els comentaris giren entorn de com connecta el vestit amb l'illa i l'evolució personal de Leonor cap a un estil propi de princesa.

Sostenibilitat, estil i simbologia del que és prestat

Avellaneda subratlla que en reutilitzar un vestit de la seva mare Leonor envia un missatge poderós d'unió generacional, herència amb sentit i respecte pel planeta. Aquesta elecció conscient connecta amb tendències globals de moda responsable. Per a ell, el toc final el donen espardenyes artesanals i joieria senzilla que reforcen l'autenticitat del conjunt.

D'altra banda, l'estilista Pilar Lara va afegir que l'aposta és intel·ligent. L'escenari era ideal per a un look estiuenc, natural i molt balear. Totes dues expertes coincideixen que, tot i que li aporta frescor, un calçat diferent hauria aportat més estilització sense trencar el conjunt simbòlic i harmònic.

| ELLE

El pes mediàtic de l'elecció i el seu impacte en tendències royals

L'aparició de Leonor amb aquest vestit no va passar desapercebuda a les xarxes ni als mitjans especialitzats. S'ha viralitzat ràpidament, en part per tractar-se d'un model prèviament utilitzat per la reina Letícia en un acte significatiu. El gest va ser interpretat com una estratègia d'imatge amb missatge, més que com una simple decisió estilística.

La cobertura a ¡HOLA! i altres portals de lifestyle va enaltir la dualitat entre joventut i elegància. En canvi, a les xarxes es debatia si l'escot o l'estampat podien resultar massa carregats o, en canvi, una alenada de frescor reial.

Des de Marivent, Leonor comença a definir un estil propi, menys institucional i més personal, mentre es manté el protocol reial. Segons Avellaneda, arrisca amb subtilesa i sense trencar motlles. És menys atrevida, sí, però amb sentit i coherència. El seu look va ser discret però significatiu.