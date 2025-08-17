Felip i la seva dona reben un missatge que interromp les seves vacances a Grècia

Les vacances privades del rei Felip i la seva dona s'han tornat a veure interrompudes, arran de l'alarmant i devastador missatge que han rebut per part de la Casa Reial. Una informació que ha deixat els monarques molt preocupats.
Va ser el passat 6 d'agost quan la Família Reial va abandonar Mallorca per començar el seu merescut descans estival. Uns dies de descans que estan gaudint a Grècia, més concretament a l'illa de Spetses.
Tanmateix, aquest any, les vacances del rei Felip i la seva família s'han vist interrompudes per dos esdeveniments ben preocupants. D'una banda, hi ha el terrible accident de trànsit que ha patit l'artista i gran amic del monarca, Jaume Anglada.
A més, i per si no n'hi hagués prou, els múltiples incendis que estan posant en perill diverses zones del nostre país s'han convertit en una de les seves grans prioritats. I tot i la decisió que han pres d'allargar uns dies més el seu viatge a Grècia.
Tot i això, des de la Casa Reial han volgut deixar clar que el rei Felip està molt pendent d'aquesta tragèdia nacional. Tant és així que, encara que està de vacances, roman en comunicació constant amb l'Executiu per rebre “tota la informació d'última hora”.
El rei Felip i la reina Letícia estan molt atents a la situació d'Espanya durant les seves vacances a Grècia
Dies després de començar les seves vacances privades, el rei Felip i la reina Letícia van rebre la pitjor de les notícies: diversos incendis forestals estan colpejant diferents regions d'Espanya. Entre les àrees més afectades hi ha Zamora, Lleó, Navarra, Cadis, Toledo i Madrid.
Tanmateix, i encara que no es troba a Espanya, el monarca i la seva dona estan seguint molt de prop cadascuna de les novetats que li transmeten les autoritats competents.
Tal com ha transcendit, el foc ja ha deixat un balanç tràgic. A la localitat madrilenya de Tres Cantos, un home va patir cremades al 98% del seu cos en intentar salvar diversos cavalls. Malauradament, l'home va morir aquest dimarts, 12 d'agost, a l'Hospital de La Paz.
El sinistre va arrasar més de 1.000 hectàrees i va forçar l'evacuació de més de 180 persones. A més, la zona continua sota vigilància a conseqüència de les ratxes de vent.
A Castella i Lleó, diversos focus en llocs com Molezuelas de la Carballeda i àrees properes a Las Médulas han obligat a desallotjar més de 4.300 persones. D'altra banda, aquesta tragèdia s'ha cobrat la vida d'un voluntari a Zamora i ha registrat danys en entorns històrics de gran valor.
També Navarra, Cadis, Toledo i altres zones de la Comunitat de Madrid continuen patint les conseqüències d'incendis actius. Les autoritats mantenen l'alerta màxima davant el risc que les flames es propaguin ràpidament.
Arran d'aquesta catàstrofe nacional, el president Pedro Sánchez segueix atentament l'evolució de l'emergència, amb especial interès a Zamora i Lleó. De fet, ja ha transmès un missatge de solidaritat a tots els damnificats.
Des de Zarzuela han volgut remarcar que, tot i la seva absència, el rei Felip i la reina Letícia estan rebent dades en temps real, tant sobre xifres com sobre l'impacte humà.