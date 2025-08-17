El poble de Galícia on podria mudar-se la princesa Leonor: ‘Aquí em sento…’

Durant la seva etapa a l'escola naval, la princesa Leonor va tenir l'oportunitat de visitar diverses zones de Galícia. Tanmateix, hi va haver un poble en concret que va aconseguir enamorar-la. Tant és així que, fins i tot, podria plantejar-se la possibilitat de mudar-s'hi: “Aquí em sento com una més”.
No hi ha dubte que la primogènita de Felip i Letícia viu una fase crucial en la seva preparació per convertir-se en la futura monarca del nostre país. Sense anar més lluny, actualment, es troba immersa en la seva formació militar. Una tasca que li ha permès explorar cada racó del territori espanyol.
Tanmateix, entre els llocs que ha tingut l'oportunitat de visitar durant aquests mesos, hi ha una regió en particular que ha robat el cor a la princesa Leonor. I és que, tal com ella mateixa ha assegurat davant els mitjans de comunicació, “és terra d'acollida”.
En aquell moment, la futura reina d'Espanya va assegurar que es va sentir “com una més” en aquest territori de meigas, orballo i furanchos. Un relat que evidencia la connexió immediata que va sentir amb la cultura local.
La princesa Leonor no pot amagar el seu amor per aquest poble de Galícia: “Aquí em sento com una més”
Va ser el 29 d'agost de 2024 quan la princesa Leonor va arribar a aquest racó gallec per passar un any a la seva Escola Naval Militar. La ciutat en qüestió és Marín, municipi que acabaria concedint-li la distinció de Filla Predilecta.
Aquesta localitat, situada a la riba sud de la ria de Pontevedra, es descriu a si mateixa com una vila orgullosa de la seva relació amb el mar. Un esperit que apareix plasmat en el seu escut amb el lema “Nostra in mare fortuna” (la nostra fortuna és al mar).
A Marín es troba l'Escola Naval Militar, una institució clau des que el 1943 es va produir el seu trasllat des de Cadis. Avui dia, aquesta localitat roman plena de vida gràcies a la intensa activitat entre alumnes i vaixells.
Per això, no és d'estranyar que la princesa Leonor s'hagi enamorat d'aquesta zona. Es tracta d'un territori ple de platges, entorns naturals protegits i impressionants miradors sobre la ria.
Però si Marín no va ser suficient per conquerir-la, ja ho va fer la ria de Pontevedra. I és que la futura reina va poder navegar-hi a bord del vaixell Juan Sebastián Elcano, participant activament en les seves maniobres i en la vida de l'embarcació.
Durant la seva estada, i segons va detallar la premsa, la princesa Leonor també va tenir temps de visitar i tastar la gastronomia d'altres municipis gallecs. Entre ells, Moaña o Ferrol. Sens dubte, tots aquests racons han captivat l'hereva, cosa que va deixar palès en el seu discurs en rebre la Medalla de Galícia i el títol de Filla Predilecta de Marín.
“Galícia és terra d'acollida i en puc donar fe, perquè em vaig sentir com una gallega més. La meva vida a la ria de Pontevedra va ser intensa i exigent… Però també vaig poder gaudir del bon ambient i del menjar, sobretot als furanchos”, va reconèixer la princesa.