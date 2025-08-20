Robles (ministra de Defensa) assenyala la princesa Leonor i confessa: 'Tot està...'

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trencat el seu silenci a través d'una nova entrevista per parlar obertament sobre la princesa Leonor. “Tot està preparat”, ha confessat la política val·lisoletana.
Va ser el passat 13 de juliol quan, després de set mesos de travessia formativa, la futura reina va posar fi a la seva etapa a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano. Etapa castrense que va acabar amb la seva arribada al port de Marín, Pontevedra.
Tanmateix, no va ser fins tres dies després quan Leonor va rebre el despatx de guardiamarina de segon grau i la Gran Creu del Mèrit Naval. Acte que va tenir lloc a l'Escola Naval Militar de Marín i que va estar presidit pel seu pare, el rei Felip VI.
Ara, i després de mesos d'esforç i dedicació, la jove es troba gaudint d'un descans estival. Unes vacances que, tant ella com la seva família, han hagut d'interrompre pels devastadors incendis que estan amenaçant el nostre país.
No obstant això, no serà fins d'aquí a dues setmanes quan la princesa Leonor reprengui la seva formació militar. Segons s'ha confirmat, l'1 de setembre vinent, la futura reina d'Espanya s'incorporarà a l'Acadèmia General de l'Aire, centre situat a la localitat murciana de San Javier.
A l'espera que arribi aquest gran dia, la ministra Margarita Robles ha trencat el seu silenci per assenyalar la primogènita de Felip i Letícia davant dels mitjans de comunicació. “Tot està preparat per rebre-la”, ha assegurat en una entrevista per a l'Agència EFE.
Margarita Robles es pronuncia sobre la nova etapa castrense de la princesa Leonor
Aquest dijous, 21 d'agost, està previst que la ministra de Defensa, Margarita Robles, viatgi fins a San Javier per visitar l'Acadèmia General de l'Aire. Centre en què, d'aquí a dues setmanes, s'instal·larà la princesa Leonor per continuar amb la seva formació militar.
Tanmateix, unes hores abans de posar rumb a Múrcia, la titular de Defensa li ha concedit una nova entrevista a EFE. En aquesta, ha revelat que en aquestes instal·lacions ja està “tot preparat per rebre-la”.
A més, Margarita Robles ha aprofitat l'ocasió per destacar la importància del pas de la princesa Leonor per l'Acadèmia Militar de Saragossa i l'Escola Naval de Marín (Pontevedra). I és que, ambdues institucions han estat clau en el procés de formació castrense de l'hereva al tron.
Segons Margarita Robles, Leonor “ha treballat, s'ha esforçat com la resta dels seus companys, assumint els valors de les Forces Armades”. Entre aquests ha esmentat el compromís, l'entrega i la dedicació. Uns principis que, assegura, la princesa ha interioritzat plenament durant aquest període.
Serà a partir de l'1 de setembre quan la princesa Leonor iniciï la darrera fase de la seva formació militar, i ho farà a l'Acadèmia General de l'Aire. Aquest centre es convertirà en la tercera i última parada del seu recorregut per les Forces Armades.