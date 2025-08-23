La infanta Sofia (18 anys) pren una decisió emotiva amb Paloma Rocasolano

La infanta Sofia està a punt de començar una nova etapa a la seva vida. Tanmateix, abans que aquest moment arribi, la jove de 18 anys ha pres una emotiva decisió amb la seva àvia, Paloma Rocasolano.
El passat 24 de maig, els reis es van traslladar fins a Gal·les per assistir a la graduació de la seva filla petita, que estava cursant el seu Batxillerat Internacional al UWC Atlantic College.
A partir d'aquell moment, molts van començar a especular sobre el camí que prendria la infanta Sofia. Però no va ser fins fa unes setmanes quan Casa Reial va dissipar tots els dubtes.
Segons s'ha confirmat, a partir del mes de setembre, la jove iniciarà els seus estudis universitaris al Forward College, institució privada adscrita a la Universitat de Londres. Allà cursarà la carrera de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals, la qual es desenvoluparà en tres anys consecutius i tindrà un cost aproximat de 18.500 euros l'any.
D'altra banda, també ha transcendit que el nou pla d'estudis de la infanta Sofia es desenvoluparà en tres capitals europees: Lisboa, París i, finalment, Berlín. Detall que reflecteix el caràcter internacional i mòbil del model educatiu d'aquest centre.
Tanmateix, abans de traslladar-se a Portugal per començar la seva nova etapa estudiantil, la jove ha pres una emotiva decisió: acomiadar-se en persona de la seva àvia materna, Paloma Rocasolano.
La infanta Sofia expressa el seu desig de retrobar-se amb la seva àvia, Paloma Rocasolano, abans d'instal·lar-se a Lisboa
La infanta Sofia no vol marxar a Lisboa sense abans acomiadar-se de tots els seus éssers estimats. Tant és així que, segons ha transcendit, la filla menor dels monarques espanyols ha optat per reunir-se amb Paloma Rocasolano, amb qui manté una estreta relació des que va néixer.
Per això, segons apunten diversos mitjans nacionals, abans d'encetar aquesta nova etapa a la seva vida, ha expressat el seu desig de reunir-se amb ella. Una trobada que es podria produir tant a Madrid com a Múrcia, lloc on resideix la mare de Letícia.
La relació entre Paloma Rocasolano i la seva neta petita sempre s'ha caracteritzat per la proximitat i l'afecte, més enllà de la notorietat que acompanya la Família Reial. Per això, per a la infanta Sofia és important compartir aquest moment íntim abans de fer aquest pas important a la seva vida.
Totes les previsions apunten que aquesta trobada es produirà els pròxims dies, abans que la infanta posi rumb a la capital portuguesa. Tant si es fa a Madrid com a Múrcia, el gest reflecteix el vincle tan fort que uneix neta i àvia.
La partida a Portugal de la infanta Sofia suposa un canvi notable a la seva vida. Tant és així que, sens dubte, aquesta decisió marcarà un nou capítol en el seu camí cap a l'edat adulta i reforça el seu desig de créixer de manera més autònoma.