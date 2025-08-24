Kate Middleton (princesa de Gal·les) dona una notícia que decepciona tota la família

Els focus tornen a assenyalar Kate Middleton, i tot arran de l'última i controvertida decisió personal que ha pres. Postura que ja ha compartit públicament i que, sens dubte, ha aconseguit decebre diversos membres de la seva família.
La relació entre la princesa de Gal·les i els seus cunyats, els ducs de Sussex, mai no va ser especialment bona. Tanmateix, hi va haver un moment en concret que va suposar un abans i un després en el seu vincle.
Va ser al gener de 2020 quan Harry i Meghan van anunciar, a través d'un comunicat publicat a les xarxes, el seu desig d'abandonar totes les seves funcions com a membres sèniors de la reialesa.
Tanmateix, no va ser fins al 18 de gener quan es va fer oficial la seva sortida de la institució, decisió que va començar a aplicar-se el 31 de març d'aquell mateix any. Des de llavors, tots dos viuen juntament amb els seus fills als Estats Units i al marge de la Corona britànica.
Com era d'esperar, aquest gest no va agradar gens a Kate Middleton i al príncep Guillem. Tant és així que, fins i tot, van qualificar aquesta decisió de “traïció”. No obstant això, aquesta història es va complicar encara més quan Harry i Meghan van decidir trencar el seu silenci.
En els darrers anys, els ducs de Sussex han concedit una entrevista a Oprah Winfrey, han fet una docu-sèrie i han publicat Spare, el llibre de memòries de Harry. En totes aquestes intervencions, el matrimoni ha posat de manifest diversos episodis relacionats amb la família Windsor.
Ara, i en un intent de reprendre la relació amb els membres de la Família Reial britànica, Harry ha fet diversos passos endavant. Entre ells, convidar el seu pare, el seu germà i Kate Middleton a la pròxima edició dels Jocs Invictus. Una invitació que la princesa de Gal·les ja ha rebutjat.
Kate Middleton rebutja la invitació del príncep Harry
Kate Middleton ha pres una decisió que ha generat certa sorpresa i decepció dins de la Família Reial britànica. I és que, enmig dels rumors de reconciliació entre el príncep Harry i Carles III, la futura reina consort ha anunciat que no participarà en un dels esdeveniments més esperats de l'any.
L'acte en qüestió són els Jocs Invictus, cita esportiva organitzada per Harry que, com cada any, comptarà amb la presència de diverses personalitats. Sens dubte, aquesta ocasió podria haver estat l'escenari perfecte per a un històric acostament, però tot apunta que, finalment, això no passarà.
Tal com ha transcendit, el príncep Harry té previst convidar personalment el seu germà gran, Guillem, com a gest de bona voluntat. I tot per intentar resoldre les seves diferències després d'anys de tensions i distanciaments públics.
Tanmateix, el rebuig de Kate Middleton ha posat un fre a les expectatives d'una imatge familiar més unida. D'acord amb diverses fonts, la princesa de Gal·les ha deixat clar que, en el cas que accepti la invitació, no li importa que el seu marit assisteixi a l'esdeveniment.
No obstant això, també hauria deixat clar que haurà d'anar-hi sol, sense ella ni els seus fills, trencant així la idea d'una presència conjunta. Per la seva banda, Carles III, conscient de l'impacte mediàtic que pot produir l'absència de la seva nora, li hauria aconsellat assistir-hi en senyal de suport a la institució.
Tot i això, tot apunta que Kate Middleton s'ha mantingut ferma en la seva negativa, generant una gran preocupació dins del cercle proper de la Corona britànica.
Fonts de la reialesa britànica sostenen que la princesa travessa un moment en què prefereix prioritzar la seva vida privada. Encara que entén la importància que tenen els Jocs Invictus per a Harry i per a la imatge de la Família Reial, no vol involucrar-s'hi.