La princesa Leonor (19 años) y su hermana hacen algo que emociona a media España

Todos los ojos vuelven a ponerse sobre la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y es que, según ha trascendido, las hermanas, de 18 y 19 años respectivamente, han tomado una inesperada decisión que, de seguro, ha logrado emocionar a media España.

Fue el pasado 3 de julio cuando Leonor se reunió en Gijón con sus compañeros de Elcano para terminar su formación naval. Etapa que acabó el pasado 13 de julio, en el puerto de Marín, Pontevedra.

| Instagram, @casonadejovellanos

Sin embargo, este no fue el único reencuentro que se produjo aquel día. Y es que, la infanta Sofía no se lo pensó dos veces a la hora de viajar hasta allí para pasar unos días junto a Leonor.

Dos semanas después, las hijas de los monarcas volvieron a reencontrarse en Marín durante un importante acto: el despacho de guardiamarina de segundo grado de la futura reina. Momento en el que también recibió la Gran Cruz del Mérito Naval.

A partir de ese momento, y tras atender a sus responsabilidades dentro de la institución, la princesa Leonor comenzó oficialmente su descanso estival, primero en Marivent y luego en Grecia. Y es que, este año, los monarcas han elegido este país para sus vacaciones privadas.

| Europa Press

Sin embargo, a consecuencia de los terribles incendios de nuestro país, la Familia Real española se ha visto obligada a cancelar su viaje y regresar rápidamente a España.

No obstante, esto no ha sido un impedimento para que la princesa Leonor y su hermana Sofía hayan podido pasar tiempo juntas antes de retomar sus correspondientes responsabilidades.

La princesa Leonor y la infanta Sofía han organizado un plan privado antes de volver a sus responsabilidades

Tal y como ha trascendido, la princesa Leonor y la infanta Sofía han decidido pasar unos días juntas, en soledad, antes de volver a separarse por motivos académicos y oficiales. Un gesto que, como era de esperar, ha despertado ternura y admiración en buena parte de la sociedad española.

La heredera al trono, de 19 años, ha vivido un año especialmente intenso debido a su formación militar. Por su parte, Sofía, de 18, está a punto de iniciar una nueva etapa universitaria en el extranjero.

| @CasaReal, Instagram

Por eso, y antes de que sus caminos se vuelvan a separar por unos meses, la princesa Leonor y la infanta Sofía han optado por organizar un plan de hermanas. Las jóvenes han apostado por desconectar de la agenda institucional para dedicarse exclusivamente a ellas mismas.

Dicho plan privado les va a permitir reforzar aún más su vínculo fraternal, lejos de la presión mediática que siempre acompaña a todos los miembros de la Familia Real española.

Aunque no se han revelado detalles concretos del lugar elegido, se sabe que se trata de un espacio íntimo y discreto. La prioridad es preservar la privacidad de Sofía y Leonor y permitirles disfrutar sin interrupciones de unas jornadas muy especiales.

No obstante, tras disfrutar de estos días de desconexión, la princesa Leonor y su hermana retomarán sus respectivas responsabilidades. Por su parte, el próximo 1 de septiembre, la futura reina de España se incorporará a la Academia General del Aire, centro situado en la localidad murciana de San Javier.

Mientras tanto, la infanta Sofía se trasladará a Lisboa para comenzar sus estudios en el Forward College, institución privada adscrita a la Universidad de Londres. Allí, cursará la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.