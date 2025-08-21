La Charlene i el príncep Albert anuncien una cosa important sobre el seu futur

Charlene de Mònaco i el príncep Albert han comunicat una gran notícia rellevant relacionada amb els infants, que ha generat una gran expectativa. Aquest anunci, lluny de ser un simple gest, reflecteix un compromís profund de la parella amb causes socials que afecten la infància. La seva motivació parteix d’una vivència personal que va marcar profundament la princesa.
En concret, la parella ha creat la Fundació Princesa Charlene de Mònaco, una institució dedicada a la protecció i el benestar dels infants, especialment en temes relacionats amb la seguretat aquàtica. Charlene, que va ser nedadora olímpica, ha estat inspirada per una tragèdia familiar que va marcar la seva vida, la mort per ofegament del seu cosí petit Richard. Aquesta experiència personal la va motivar a convertir una pèrdua dolorosa en una missió per salvar vides.
La princesa ha expressat a Ouest-France que aprendre a nedar hauria de ser considerat un dret fonamental per a tots els infants. Segons Charlene, "el cost mai hauria de ser un obstacle per adquirir una habilitat que salva vides", subratllant la importància d’una natació accessible i universal. Aquesta visió ha impulsat els tres programes principals de la fundació: Aprendre a Nedar, Seguretat Aquàtica i Esport i Educació.
Charlene de Mònaco i el príncep Albert reforcen el seu compromís amb la seguretat aquàtica
La tasca de la fundació ha estat notable, ajudant més d’un milió de persones en més de 43 països. A més de l’ensenyament de la natació, la fundació promou la prevenció d’ofegaments i fomenta valors esportius entre els infants. La princesa ha destacat que, tot i que Mònaco compta amb excel·lents instal·lacions i vigilància a les seves zones aquàtiques, la prevenció és crucial a tot arreu.
El Palau Principesc va informar que a Mònaco es prioritzen les classes de natació des de la llar d’infants per garantir la seguretat infantil a l’aigua. Aquest compromís també es reflecteix en esdeveniments com el Dia Anual de Seguretat Aquàtica, celebrat a la platja de Larvotto. En aquella ocasió, la princesa va participar activament al costat de joves estudiants.
Una causa amb arrels personals
Finalment, la història personal de Charlene Wittstock afegeix un valor especial a aquesta causa. La seva carrera com a nedadora i el seu compromís amb la seguretat aquàtica estan lligats a la seva relació amb el príncep Albert, amb qui es va comprometre després de conèixer-se en una competició esportiva. La fundació reflecteix el seu compromís social i honra la memòria del seu cosí, protegint futures generacions.
A més, la princesa ha mostrat una gran preocupació per l’augment alarmant dels accidents per ofegament durant els últims estius, especialment a Europa. Només a França, 193 persones van morir per ofegament entre juny i juliol, fet que subratlla la urgència d’educar i prevenir. Aquesta realitat reforça encara més la importància i l’abast de la Fundació Princesa Charlene de Mònaco, que treballa per salvar vides a través de l’educació i la conscienciació.