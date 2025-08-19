Logo xcatalunya.cat
Muntatge de fotos de primer pla de Letícia Ortiz i Leonor de Borbó, totes dues amb rostre seriós.
Tothom s'alegra a la Casa Reial per l'última hora de la princesa Leonor i la seva mare
Alegria a la Casa Reial: es revela la gran notícia sobre la princesa Leonor i la seva mare

Tothom a la Casa Reial està molt emocionat per l'última hora que ha sortit a la llum sobre la princesa Leonor i la seva mare

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

La Casa Reial ha viscut unes jornades de màxima alegria. La reina Letícia, de 52 anys, ha tornat a generar titulars i no n'hi ha per menys. I és que ha sortit a la llum que està preparant tot perquè la princesa Leonor aviat s'acomiadi d'ella, tot i que encara els queda temps per estar juntes.

Considerada una de les dones més influents del nostre país, cada pas seu ha estat analitzat i seguit amb interès. En els darrers dies, la Família Reial ha gaudit d'unes vacances a Grècia. Tanmateix, els brutals incendis que han arrasat bona part del nostre país han obligat els reis i les seves filles a tornar a Madrid abans del previst.

Grup de persones elegantment vestides conversant i somrient a l’interior d’un edifici amb una escala enmoquetada al fons
La Família Reial ja ha tornat de les seves vacances privades | Europapress

Tot i aquest contratemps, la família ha trobat un motiu d'il·lusió. Encara tenen deu dies per descansar i compartir plans íntims. Setembre, però, es presenta com un mes ple de canvis i d'emocions.

Leonor aviat s'acomiadarà de la Casa Reial per continuar amb els seus estudis

L'agenda institucional de la reina ha quedat marcada pel seu proper viatge a Egipte a l'octubre i per la celebració de la nova edició dels Premis Princesa d'Astúries. Així i tot, la notícia que més il·lusió ha provocat a la Zarzuela ha estat lligada a les seves filles.

Els reis han estat ultimant els preparatius de la nova etapa acadèmica de la princesa Leonor i de la infanta Sofia. Serà l'1 de setembre quan l'hereva al tron hagi començat el seu tercer any de formació militar.

Primeríssim primer pla de la princesa Leonor de Borbó somrient a l’aire lliure.
La princesa Leonor es prepara per iniciar el seu darrer curs en la seva formació militar | Europa Press

Després del seu pas per Saragossa i Marín, Leonor ha estrenat uniforme a l'Acadèmia de l'Aire de San Javier, a Múrcia. Una etapa diferent i exigent en què la princesa ha provat sort a les altures i ha sumat experiència en una de les disciplines més complicades de la seva formació.

Leonor cursarà aviat l'últim any de la seva formació

El mateix dia, la seva germana Sofia iniciarà una aventura personal i començarà els seus estudis universitaris a Lisboa, a l'exclusiu Forward College. Allà s'ha matriculat en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. Amb aquesta decisió, Sofia ha volgut mantenir la llibertat que ja havia gaudit a Gal·les i ha deixat clar que vol tenir un paper a la Casa Reial en el futur.

Dona de cabells llargs i foscos amb vestit clar saludant amb la mà aixecada
La reina Letícia ja es prepara per acomiadar les seves filles | Europa Press

A la Zarzuela, l'alegria ha estat màxima. Tots han celebrat la gran notícia que aquest serà l'últim any de la formació militar de Leonor. La reina Letícia està especialment feliç.

La monarca s'ha mostrat orgullosa dels passos ferms que ha fet Leonor i, alhora, s'ha preparat per a l'inevitable comiat. Així i tot, encara ha tingut temps de gaudir d'ella. Una barreja d'orgull i tendresa ha marcat aquests dies que, sens dubte, quedaran a la memòria de la família.

