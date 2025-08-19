Alegria a la Casa Reial: es revela la gran notícia sobre la princesa Leonor i la seva mare

La Casa Reial ha viscut unes jornades de màxima alegria. La reina Letícia, de 52 anys, ha tornat a generar titulars i no n'hi ha per menys. I és que ha sortit a la llum que està preparant tot perquè la princesa Leonor aviat s'acomiadi d'ella, tot i que encara els queda temps per estar juntes.
Considerada una de les dones més influents del nostre país, cada pas seu ha estat analitzat i seguit amb interès. En els darrers dies, la Família Reial ha gaudit d'unes vacances a Grècia. Tanmateix, els brutals incendis que han arrasat bona part del nostre país han obligat els reis i les seves filles a tornar a Madrid abans del previst.
Tot i aquest contratemps, la família ha trobat un motiu d'il·lusió. Encara tenen deu dies per descansar i compartir plans íntims. Setembre, però, es presenta com un mes ple de canvis i d'emocions.
Leonor aviat s'acomiadarà de la Casa Reial per continuar amb els seus estudis
L'agenda institucional de la reina ha quedat marcada pel seu proper viatge a Egipte a l'octubre i per la celebració de la nova edició dels Premis Princesa d'Astúries. Així i tot, la notícia que més il·lusió ha provocat a la Zarzuela ha estat lligada a les seves filles.
Els reis han estat ultimant els preparatius de la nova etapa acadèmica de la princesa Leonor i de la infanta Sofia. Serà l'1 de setembre quan l'hereva al tron hagi començat el seu tercer any de formació militar.
Després del seu pas per Saragossa i Marín, Leonor ha estrenat uniforme a l'Acadèmia de l'Aire de San Javier, a Múrcia. Una etapa diferent i exigent en què la princesa ha provat sort a les altures i ha sumat experiència en una de les disciplines més complicades de la seva formació.
Leonor cursarà aviat l'últim any de la seva formació
El mateix dia, la seva germana Sofia iniciarà una aventura personal i començarà els seus estudis universitaris a Lisboa, a l'exclusiu Forward College. Allà s'ha matriculat en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. Amb aquesta decisió, Sofia ha volgut mantenir la llibertat que ja havia gaudit a Gal·les i ha deixat clar que vol tenir un paper a la Casa Reial en el futur.
A la Zarzuela, l'alegria ha estat màxima. Tots han celebrat la gran notícia que aquest serà l'últim any de la formació militar de Leonor. La reina Letícia està especialment feliç.
La monarca s'ha mostrat orgullosa dels passos ferms que ha fet Leonor i, alhora, s'ha preparat per a l'inevitable comiat. Així i tot, encara ha tingut temps de gaudir d'ella. Una barreja d'orgull i tendresa ha marcat aquests dies que, sens dubte, quedaran a la memòria de la família.