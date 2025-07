La infanta Sofia deixa en evidència Leonor a Barcelona davant la seva mare Letícia

La princesa Leonor i tota la família reial ha viscut un esdeveniment que és especial i era molt esperat, després del seu retorn. Barcelona, amb els seus carrers amb la vida d'estiu, ha estat testimoni d'un esdeveniment que ha acaparat l'atenció dels mitjans i seguidors. Hi han estat presents el rei Felip VI, la reina Letícia, la princesa Leonor i la infanta Sofia.

I si hi ha un escenari on el protocol és de gran rellevància, aquest és el dels Premis Princesa de Girona. Aquest any, el que semblava una aparició més del clan reial espanyol, va acabar donant un gir inesperat. Perquè la infanta Sofia va sorprendre tothom amb una cosa que no s'esperava i es vol creure que no va ser intencionat.

| Instagram, @casareal.es

Una aparició amb gust de revenja estilística

Després de mesos lluint l'uniforme militar, la princesa Leonor va reprendre la seva faceta més sofisticada. Per al dinar oficial, va optar per un vestit blanc, senzill i elegant d'Adolfo Domínguez, acompanyat d'unes espardenyes en tons neutres. Era un look correcte, còmode i apropiat.

A la nit, va decidir apostar per un conjunt sobri en negre. Un vestit de dues peces de Bleis Madrid combinat amb un top fosc, sabates de taló mitjà i un clutch minimalista. Tot i que impecable, el seu vestit no va sorprendre gaire.

Qui sí que ho va fer va ser la infanta Sofia, la seva elecció va deixar clar que té un estil propi i arriscat. Va escollir un mono blau marí amb escot asimètric de la firma valenciana THE-ARE. Ho va completar amb unes ballarines de taló daurat que donaven un toc modern i juvenil i la sorpresa va ser unànime: Sofia va enlluernar.

Letícia, sempre impecable, no va competir amb les seves filles

La reina Letícia no es va quedar enrere i, com en altres ocasions, va optar per la sobrietat elegant. Va repetir un vestit esmòquing de Mango amb solapes setinades, acompanyat de les seves ja inseparables ballarines de Sézane. Va complementar el look amb arracades de Tous i un clutch de Magrit.

Durant la jornada matinal, havia coincidit amb Sofia a l'apostar per vestits de jaqueta, tot i que en colors més neutres. Totes dues es van mostrar coordinades i sofisticades, tot i que, curiosament, va ser la infanta qui va imposar tendència.

| Instagram, @casareal.es

La nit que va canviar el focus reial

Leonor està cada cop més preparada per al rol que l'espera, però en aquesta ocasió, va ser la seva germana petita qui va brillar amb llum pròpia. L'estil agosarat i fresc de Sofia va ser tema de conversa a tots els racons de l'esdeveniment.

El pas per Girona va deixar clar que la infanta ja no camina a l'ombra. Ha trobat la seva identitat estilística i no té por de mostrar-la. Encara lluny d'obligacions institucionals, la seva presència se sent més forta que mai.

No hi ha dubte: als Premis Princesa de Girona 2025, l'elegància va tenir diverses cares. Però només una va ser inesperadament la protagonista de la nit. I aquesta va ser la de Sofia.