Alegría en Casa Real: se desvela la gran noticia sobre la princesa Leonor y su madre

La Casa Real ha vivido unas jornadas de máxima alegría. La reina Letizia, de 52 años, ha vuelto a generar titulares y no ha sido para menos. Y es que ha salido a la luz que está preparando todo para que la princesa Leonor pronto se despida de ella, aunque aún les queda tiempo para estar juntas.

Considerada una de las mujeres más influyentes de nuestro país, cada paso suyo ha sido analizado y seguido con interés. En los últimos días, la Familia Real ha disfrutado de unas vacaciones en Grecia. Sin embargo, los brutales incendios que han asolado buena parte de nuestro país han obligado a los reyes y a sus hijas a regresar a Madrid antes de lo previsto.

Pese a este contratiempo, la familia ha encontrado un motivo de ilusión. Todavía tienen diez días por delante para descansar y compartir planes íntimos. Septiembre, sin embargo, se presenta como un mes repleto de cambios y de emociones.

Leonor pronto se despedirá de la Casa Real para seguir con sus estudios

La agenda institucional de la reina ha quedado marcada por su próximo viaje a Egipto en octubre y por la celebración de la nueva edición de los Premios Princesa de Asturias. Aun así, la noticia que más ilusión ha provocado en Zarzuela ha estado ligada a sus hijas.

Los reyes han estado ultimando los preparativos de la nueva etapa académica de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Será el 1 de septiembre cuando la heredera al trono haya comenzado su tercer año de formación militar.

Tras su paso por Zaragoza y Marín, Leonor ha estrenado uniforme en la Academia del Aire de San Javier, en Murcia. Una etapa distinta y exigente en la que la princesa ha probado suerte en las alturas y ha sumado experiencia en una de las disciplinas más complicadas de su formación.

Leonor cursará pronto el último año de su formación

El mismo día, su hermana Sofía iniciará una aventura personal y comenzará sus estudios universitarios en Lisboa, en el exclusivo Forward College. Allí se ha matriculado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Con esta decisión, Sofía ha querido mantener la libertad que ya había disfrutado en Gales y ha dejado claro que desea tener un papel en la Casa Real en el futuro.

En Zarzuela, la alegría ha sido máxima. Todos han celebrado la feliz noticia de que este será el último año de la formación militar de Leonor. La reina Letizia está especialmente feliz.

La monarca se ha mostrado orgullosa de los pasos firmes que ha dado Leonor y, al mismo tiempo, se ha preparado para la inevitable despedida. Aun así, todavía ha tenido tiempo de disfrutar de ella. Una mezcla de orgullo y ternura ha marcado estos días que, sin duda, quedarán en la memoria de la familia.