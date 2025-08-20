Robles (ministra de Defensa) señala a la princesa Leonor y confiesa: 'Todo está...'

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha roto su silencio a través de una nueva entrevista para hablar abiertamente sobre la princesa Leonor. “Todo está preparado”, ha confesado la política vallisoletana.

Fue el pasado 13 de julio cuando, tras siete meses de travesía formativa, la futura reina puso fin a su etapa a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Etapa castrense que terminó con su llegada al puerto de Marín, Pontevedra.

| Europa Press

Sin embargo, no fue hasta tres días después cuando Leonor recibió el despacho de guardiamarina de segundo grado y la Gran Cruz del Mérito Naval. Acto que tuvo lugar en la Escuela Naval Militar de Marín y que estuvo presidido por su padre, el rey Felipe VI.

Ahora, y tras meses de esfuerzo y dedicación, la joven se encuentra disfrutando de un descanso estival. Unas vacaciones que, tanto ella como su familia, han tenido que interrumpir por los devastadores incendios que están amenazando a nuestro país.

| Europa Press

No obstante, no será hasta dentro de dos semanas cuando la princesa Leonor retome su formación militar. Según se ha confirmado, el próximo 1 de septiembre, la futura reina de España se incorporará a la Academia General del Aire, centro situado en la localidad murciana de San Javier.

A la espera de que llegue este gran día, la ministra Margarita Robles ha roto su silencio para señalar a la primogénita de Felipe y Letizia ante los medios de comunicación. “Todo está preparado para recibirla”, ha asegurado en una entrevista para la Agencia EFE.

Margarita Robles se pronuncia sobre la nueva etapa castrense de la princesa Leonor

Este jueves, 21 de agosto, está previsto que la ministra de Defensa, Margarita Robles, viaje hasta San Javier para visitar la Academia General del Aire. Centro en el que, dentro de dos semanas, se instalará la princesa Leonor para continuar con su formación militar.

| Europa Press

Sin embargo, unas horas antes de poner rumbo a Murcia, la titular de Defensa le ha concedido una nueva entrevista a EFE. En ella, ha desvelado que en dichas instalaciones ya está “todo preparado para recibirla”.

Además, Margarita Robles ha aprovechado la ocasión para destacar la importancia del paso de la princesa Leonor por la Academia Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín (Pontevedra). Y es que, ambas instituciones han sido clave en el proceso de formación castrense de la heredera al trono.

Según Margarita Robles, Leonor “ha trabajado, se ha esforzado como el resto de sus compañeros, asumiendo los valores de las Fuerzas Armadas”. Entre ellos ha mencionado el compromiso, la entrega y la dedicación. Unos principios que, asegura, la princesa ha interiorizado plenamente durante este periodo.

Será a partir del 1 de septiembre cuando la princesa Leonor inicie la última fase de su formación militar, y lo hará en la Academia General del Aire. Dicho centro se convertirá en la tercera y última parada de su recorrido por las Fuerzas Armadas.