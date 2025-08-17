El rey Felipe y su mujer reciben un mensaje que interrumpe sus vacaciones en Grecia

Las vacaciones privadas del rey Felipe y su mujer se han vuelto a ver interrumpidas, a raíz del alarmante y devastador mensaje que han recibido por parte de Casa Real. Una información que ha dejado a los monarcas muy preocupados.

Fue el pasado 6 de agosto cuando la Familia Real abandonó Mallorca para comenzar con su merecido descanso estival. Unos días de descanso que están disfrutando en Grecia, más concretamente en la isla de Spetses.

| Europa Press

Sin embargo, este año, las vacaciones del rey Felipe y su familia se han visto interrumpidas por dos acontecimientos de lo más preocupantes. Por un lado, se encuentra el terrible accidente de tráfico que ha sufrido el artista y gran amigo del monarca, Jaime Anglada.

Además, y por si esto fuera poco, los múltiples incendios que están poniendo en peligro a varias zonas de nuestro país se han convertido en una de sus grandes prioridades. Y todo a pesar de la decisión que han tomado de ampliar unos días más su viaje a Grecia.

| Europa Press

No obstante, desde Casa Real han querido dejar claro que el rey Felipe está muy pendiente de esta tragedia nacional. Tanto es así que, aunque está de vacaciones, permanece en comunicación constante con el Ejecutivo para recibir “toda la información de última hora”.

El rey Felipe y doña Letizia están muy atentos a la situación de España durante sus vacaciones en Grecia

Días después de comenzar con sus vacaciones privadas, el rey Felipe y doña Letizia recibieron la peor de las noticias: varios incendios forestales están golpeando a distintas regiones de España. Entre las áreas más afectadas se encuentran Zamora, León, Navarra, Cádiz, Toledo y Madrid.

Sin embargo, y aunque no se encuentra en España, el monarca y su mujer están siguiendo muy de cerca cada una de las novedades que le transmiten las autoridades competentes.

Tal y como ha trascendido, el fuego ya ha dejado un balance trágico. En la localidad madrileña de Tres Cantos, un hombre sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo al intentar salvar a varios caballos. Lamentablemente, el hombre falleció este martes, 12 de agosto, en el Hospital de La Paz.

| Europa Press

El siniestro arrasó más de 1.000 hectáreas y forzó la evacuación de más de 180 personas. Además, la zona continúa bajo vigilancia a consecuencia de las rachas de viento.

En Castilla y León, varios focos en lugares como Molezuelas de la Carballeda y áreas cercanas a Las Médulas han obligado a desalojar a más de 4.300 personas. Por otra parte, esta tragedia se ha cobrado la vida de un voluntario en Zamora y ha registrado daños en entornos históricos de alto valor.

También Navarra, Cádiz, Toledo y otras zonas de la Comunidad de Madrid siguen padeciendo las consecuencias de incendios activos. Las autoridades mantienen la alerta máxima ante el riesgo de que las llamas se propaguen rápidamente.

A raíz de esta catástrofe nacional, el presidente Pedro Sánchez sigue atentamente la evolución de la emergencia, con especial interés en Zamora y León. De hecho, ya ha transmitido un mensaje de solidaridad a todos los damnificados.

Desde Zarzuela han querido recalcar que, a pesar de su ausencia, el rey Felipe y doña Letizia están recibiendo datos en tiempo real, tanto sobre cifras como sobre el impacto humano.