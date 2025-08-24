Kate Middleton (princesa de Gales) da una noticia que decepciona a toda su familia

Los focos vuelven a señalar a Kate Middleton, y todo a raíz de la última y controvertida decisión personal que ha tomado. Postura que ya ha compartido públicamente y que, sin duda, ha logrado decepcionar a varios miembros de su familia.

La relación entre la princesa de Gales y sus cuñados, los duques de Sussex, nunca fue especialmente buena. Sin embargo, hubo un momento en concreto que supuso un antes y un después en su vínculo.

Fue en enero de 2020 cuando Harry y Meghan anunciaron, a través de un comunicado publicado en redes, su deseo de abandonar todas sus funciones como miembros seniors de la realeza.

Sin embargo, no fue hasta el 18 de enero cuando se hizo oficial su salida de la institución, decisión que comenzó a aplicarse el 31 de marzo de ese mismo año. Desde entonces, ambos viven junto a sus hijos en Estados Unidos y al margen de la Corona británica.

Como era de esperar, este gesto no le sentó nada bien a Kate Middleton y al príncipe Guillermo. Tanto es así que, incluso, tacharon esta decisión de “traición”. No obstante, esta historia se complicó aún más cuando Harry y Meghan decidieron romper su silencio.

En los últimos años, los duques de Sussex le han concedido una entrevista a Oprah Winfrey, han sacado una docuserie y han publicado Spare, el libro de memorias de Harry. En todas estas intervenciones, el matrimonio ha sacado a relucir varios episodios relacionados con la familia Windsor.

Ahora, y en un intento por retomar la relación con los miembros de la Familia Real británica, Harry ha dado varios pasos al frente. Entre ellos, invitar a su padre, a su hermano y a Kate Middleton a la próxima edición de los Juegos Invictus. Una invitación que la princesa de Gales ya ha rechazado.

Kate Middleton rechaza la invitación del príncipe Harry

Kate Middleton ha tomado una decisión que ha generado cierta sorpresa y decepción dentro de la Familia Real británica. Y es que, en medio de los rumores de reconciliación entre Harry y Carlos, la futura reina consorte ha anunciado que no participará en uno de los eventos más esperados del año.

El acto en cuestión son los Juegos Invictus, cita deportiva organizada por Harry que, como cada año, contará con la presencia de varias personalidades. Sin duda, esta ocasión podría haber sido el escenario perfecto para un histórico acercamiento, pero todo apunta a que, finalmente, esto no va a suceder.

Tal y como ha trascendido, el príncipe Harry tiene previsto invitar personalmente a su hermano mayor, Guillermo, como gesto de buena voluntad. Y todo para intentar resolver sus diferencias tras años de tensiones y distanciamientos públicos.

Sin embargo, el rechazo de Kate Middleton ha puesto un freno a las expectativas de una imagen familiar más unida. De acuerdo con varias fuentes, la princesa de Gales ha dejado claro que, en el caso de que acepte la invitación, no le importa que su marido asista al evento.

No obstante, también habría dejado claro que tendrá que acudir solo, sin ella ni sus hijos, rompiendo así la idea de una presencia conjunta. Por su parte, Carlos III, consciente del impacto mediático que puede producir la ausencia de su nuera, le habría aconsejado asistir en señal de apoyo a la institución.

Pese a ello, todo apunta a que Kate Middleton se ha mantenido firme en su negativa, generando una gran preocupación dentro del círculo cercano de la Corona británica.

Fuentes de la realeza británica sostienen que la princesa atraviesa un momento en el que prefiere priorizar su vida privada. Aunque entiende la importancia que los Juegos Invictus tienen para Harry y para la imagen de la Familia Real, no desea involucrarse.