La infanta Sofía (18 años) toma una emotiva decisión con su abuela, Paloma Rocasolano

La infanta Sofía está a punto de comenzar con una nueva etapa en su vida. Sin embargo, antes de que este momento llegue, la joven de 18 años ha tomado una emotiva decisión con su abuela, Paloma Rocasolano.

El pasado 24 de mayo, los reyes se trasladaron hasta Gales para asistir a la graduación de su hija pequeña, quien estaba cursando su Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College.

| Casa Real

A partir de ese momento, muchos comenzaron a especular con el camino que iba a tomar la infanta Sofía. Pero no fue hasta hace unas semanas cuando Casa Real despejó todas las dudas.

Según se ha confirmado, a partir del mes de septiembre, la joven iniciará sus estudios universitarios en el Forward College, institución privada adscrita a la Universidad de Londres. Allí cursará la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, la cual se desarrollará en tres años consecutivos y tendrá un coste aproximado de 18.500 euros al año.

| Europa Press

Por otro lado, también ha trascendido que el nuevo plan de estudios de la infanta Sofía se desarrollará en tres capitales europeas: Lisboa, París y, por último, Berlín. Detalle que refleja el carácter internacional y móvil del modelo educativo de dicho centro.

Sin embargo, antes de trasladarse a Portugal para comenzar con su nueva etapa estudiantil, la joven ha tomado una emotiva decisión: despedirse en persona de su abuela materna, Paloma Rocasolano.

La infanta Sofía expresa su deseo de encontrarse con su abuela, Paloma Rocasolano, antes de instalarse en Lisboa

La infanta Sofía no quiere marcharse a Lisboa sin antes despedirse de todos sus seres queridos. Tanto es así que, según ha trascendido, la hija menor de los monarcas españoles ha optado por reunirse con Paloma Rocasolano, con quien mantiene una estrecha relación desde que nació.

| Europapress

Por eso, según apuntan varios medios nacionales, antes de emprender esta nueva etapa en su vida, ha expresado su deseo de reunirse con ella. Un encuentro que se podría producir tanto en Madrid como en Murcia, lugar en el que reside la madre de Letizia.

La relación entre Paloma Rocasolano y su nieta pequeña siempre se ha caracterizado por la cercanía y el afecto, más allá de la notoriedad que acompaña a la Familia Real. Por eso, para la infanta Sofía es importante compartir este momento íntimo antes de dar este importante paso en su vida.

Todo apunta a que dicho encuentro se producirá en los próximos días, antes de que la infanta ponga rumbo a la capital lusa. Tanto si se lleva a cabo en Madrid como en Murcia, el gesto refleja el vínculo tan fuerte que une a nieta y abuela.

La partida a Portugal de la infanta Sofía supone un cambio notable en su vida. Tanto es así que, sin duda, esta decisión marcará un nuevo capítulo en su camino hacia la adultez y refuerza su deseo de crecer de manera más autónoma.