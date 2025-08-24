El rei Felip fa un pas que situa la reina Sofia al centre de la polèmica

Tornen a encendre's totes les alarmes al voltant de la Casa Reial espanyola després de sortir a la llum l'últim i inesperat pas que ha fet el rei Felip. Decisió que, no només afecta de ple la reina Sofia, sinó que a més la col·loca al centre de la polèmica.
Mallorca fa dècades que és el lloc de trobada de la Família Reial del nostre país durant les vacances d'estiu. Tanmateix, aquesta tradició sembla tenir els dies comptats. I és que, amb el pas dels anys i l'autonomia de Leonor i Sofia, és un costum que està perdent força.
A més, i per si no fos prou, des de fa molts anys, la reina Letícia ha estat exercint pressió per passar cada cop menys temps a Marivent. Tant és així que, avui dia, l'únic que demostra un veritable entusiasme per visitar l'illa és el rei Felip.
Igual que el seu pare, el monarca sent una gran passió per la vela. Tant és així que, any rere any, podem veure'l competir amb la resta dels seus companys en aquest esport nàutic.
Una altra de les persones que encara gaudeix dels seus estius a Mallorca és la reina Sofia. I és que no és cap secret per a ningú el profund vincle que manté amb aquesta illa. Tot i que enguany, el seu descans estival s'ha vist afectat per l'estat de salut preocupant de la seva germana Irene.
Tanmateix, i malgrat el molt que gaudeix Felip durant la seva estada a Marivent, tot apunta que les seves visites allà estan a punt d'arribar al final.
Tal com assenyalen diversos mitjans, tot apunta que el monarca està disposat a permetre que les vacances no siguin a Mallorca. Gran notícia que ha fet saltar totes les alarmes, ja que, si és així, aquesta decisió deixarà encara més sola la reina Sofia.
El rei Felip pren una decisió important que podria perjudicar la seva mare, la reina Sofia
Amb la calor extrema de Mallorca, que gairebé no es mitiga fora de l'aire condicionat, la reina Letícia i les seves filles estan desitjant canviar l'illa per un destí més fresc.
Tanmateix, i malgrat la manca d'entusiasme que mostren la dona i les filles de Felip, no sembla que la Família Reial hagi de prescindir totalment de Marivent. I és que, mentre la reina Sofia continuï viatjant cada estiu a Mallorca, la resta la seguirà acompanyant.
Tot i això, si no fos així, el rei Felip continuarà viatjant a l'illa per disputar la regata que porta el seu nom, sigui amb l'Aifos o amb una embarcació diferent.
Sigui com sigui, del que no hi ha dubte és que el temps daurat dels Borbons a Palma sembla desvanir-se de manera progressiva. I prova d'això és que, des de fa anys, les infantes Elena i Cristina prefereixen estiuejar a Sotogrande.
D'altra banda, alguns insisteixen que la reina Letícia és qui està movent els fils per 'lliurar-se' de Marivent, però res més lluny de la realitat. Monarquia confidencial ha assegurat que Leonor i Sofia són les més interessades a “trencar amb Marivent”. En el seu lloc, haurien proposat altres regions del país, com Galícia o Cantàbria.
Una informació que ha estat recolzada per la periodista Pilar Eyre. Aquesta coneguda experta en Casa Reial sosté que les filles del rei Felip estan “avorrides de Marivent”. Tant és així que prefereixen passar el seu temps lliure en un lloc amb més activitats i menys obligacions institucionals.
A més, els dos destins esmentats compten amb vincles històrics amb els Borbons. I és que, entre 1913 i 1930, Alfons XIII i Victoria Eugènia es van decantar per Santander per a les seves vacances d'estiu. Allà cada any s'instal·laven al Palau de la Magdalena, el qual ara podria tornar a funcionar com a residència reial.
D'altra banda, l'alternativa gallega amaga un inconvenient. Sanxenxo s'ha convertit en refugi habitual de Joan Carles I, cosa que podria entorpir la convivència d'estiu. Tot i que el tema ha perdut repercussió mediàtica, es manté el filtre que evita trobades entre l'emèrit i la seva neta Leonor.