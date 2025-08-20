La infanta Cristina pren una decisió amb Iñaki Urdangarin que decepciona els fills

La infanta Cristina torna a convertir-se en el centre de totes les mirades, després que hagi transcendit la darrera decisió que ha pres amb Iñaki Urdangarin en plenes vacances. Gest que, sens dubte, ha deixat molt decebuts els seus quatre fills.
Com cada any, l'exduquessa de Palma ha tornat a un dels destins més habituals del seu estiu: la localitat francesa de Bidart, on posseeix un habitatge des de fa anys.
Es tracta d'un petit enclavament costaner del País Basc francès, al qual la infanta Cristina acudeix sovint per descansar envoltada dels seus fills. Però en aquesta ocasió, i malgrat el seu divorci, la germana del rei Felip ha coincidit allà amb el seu exmarit Iñaki Urdangarin.
Un detall que, com era d'esperar, no ha passat desapercebut per als mitjans de comunicació del nostre país. Tanmateix, no hi ha cap dubte que el que més ha cridat l'atenció de la premsa és la taxativa decisió que ha pres la filla de Joan Carles I.
I és que, segons ha transcendit en les darreres hores, la infanta Cristina ha optat per no tenir cap mena de relació amb Iñaki Urdangarin. Tant és així que, tot i que han coincidit en espai i temps a Bidart, l'exduquessa de Palma ha optat per no reunir-se amb ell. Una cosa que, segur, ha decebut els seus fills.
La infanta Cristina opta per no reunir-se amb Iñaki Urdangarin durant la seva estada a Bidart
No hi ha cap dubte que Bidart continua sent un lloc carregat de simbolisme per a la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin i els seus quatre fills. I és que, aquesta localitat bascofrancesa ha estat durant dècades el seu punt de trobada familiar.
Tanmateix, des de 2022, també va quedar marcada com el lloc on van ser fotografiats, en plena infidelitat, l'exjugador d'handbol i Ainhoa Armentia.
Després del seu tempestuós i llarg divorci, tot apuntava que la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin havien aconseguit llimar les seves asprors pel bé dels seus fills, però res més lluny de la realitat. I prova d'això és la darrera informació que ha publicat la revista Semana.
Segons recull aquesta capçalera, durant la seva recent estada a Bidart, no s'ha produït cap trobada entre els exducs de Palma. Detall que reforça encara més la idea que no existeix aquella bona relació de la qual tant s'ha parlat.
Tal com ha transcendit, tant la infanta Cristina com Iñaki Urdangarin han preferit mantenir les seves agendes separades, evitant aparèixer junts en públic. No obstant això, tots dos han tingut l'oportunitat de compartir temps amb el seu fill gran, Juan, que actualment viu a Londres.
Un altre detall clau ha estat la inesperada absència d'Ainhoa Armentia. I és que, segons la revista esmentada, no ha estat vista ni als carrers ni a les platges de Bidart. Detall que ha generat diverses especulacions sobre si ha optat per no acompanyar-lo o ha preferit mantenir un perfil baix.
Mentrestant, la infanta Cristina ha gaudit de passejades i trobades amb familiars i amics. Després de la signatura del divorci, ha centrat els seus esforços en els seus fills i en la seva tasca professional dins la Fundació Aga Khan.
A més, després de la seva separació d'Iñaki Urdangarin, ha pogut recuperar la seva relació amb el seu germà Felip i ha compartit moments amb el seu pare a Abu Dhabi juntament amb la seva germana Elena.