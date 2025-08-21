El príncep Guillem encén les alarmes a Kensington Palace: 'Succeirà aquest any'

El príncep Guillem ha tornat a captar l'atenció mediàtica després d'un anunci que ha encès les alarmes a Kensington Palace. Les seves paraules han suscitat una forta especulació sobre un canvi transcendental en la vida de la família reial. Aquest missatge ha deixat clar que s'aproxima un esdeveniment de gran rellevància per als ducs de Gal·les.
Fonts properes al Palau han confirmat que Guillem i la seva família planegen mudar-se, generant debat sobre el seu futur a Londres. La notícia, difosa per diversos mitjans, confirma que Forest Lodge serà el nou habitatge dels prínceps de Gal·les. Aquesta decisió suposa un pas important en la reorganització de la seva vida familiar i els seus espais oficials de residència.
Des de Kensington Palace han estat contundents a l'assegurar que la mudança "succeirà aquest any". Aquesta confirmació oficial ha generat preocupació, especialment perquè Guillem i Kate han expressat la seva negativa a instal·lar-se al Palau de Buckingham. Segons la informació, la família s'establirà de manera definitiva a Forest Lodge, una mansió a la finca reial de Windsor.
Kensington Palace, portaveu d'un canvi decisiu en la vida de l'hereu
Aquest trasllat planteja dubtes sobre el futur del Palau de Buckingham, que actualment està en procés de renovació. Aquest icònic edifici, situat al cor de Londres, ha estat la residència oficial del monarca britànic des de 1837. A més, Buckingham és un símbol institucional fonamental, seu de cerimònies oficials i lloc emblemàtic per als saluts públics des del seu famós balcó.
L'expert en reialesa britànica Richard Fitzwilliams ha qualificat la situació de potencialment problemàtica. Fitzwilliams ha advertit que "seria una catàstrofe si es deixés de banda Buckingham" i que la distància física dels futurs monarques podria afectar el suport ciutadà. També ha ressaltat que el palau és un important destí turístic, amb mig milió de visitants cada estiu.
El futur de Buckingham en dubte després de l'elecció del príncep Guillem
Per la seva banda, el rei Carles III no resideix actualment a Buckingham a causa de les obres, tot i que té previst tornar-hi quan acabin, el 2027. Tanmateix, el seu delicat estat de salut, a causa d'un càncer la naturalesa del qual no s'ha revelat, podria alterar aquests plans. Mentrestant, el monarca viu a Clarence House, on ha dedicat esforços als seus jardins i projectes ecològics.
La mudança a Forest Lodge reforça la decisió dels prínceps de Gal·les de criar els seus fills en un entorn més íntim i d'acord amb les seves necessitats. No obstant això, el debat sobre el futur de Buckingham segueix obert i els experts insisteixen que ha de continuar sent el nucli de la monarquia, sense importar qui hi resideixi.