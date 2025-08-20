L'equip mèdic de la Casa Reial pren una decisió davant l'última hora d'Irene de Grècia

Els metges de la Casa Reial han pres una decisió clau respecte a Irene de Grècia. La germana de la reina Sofia, de 83 anys, ha patit en els últims anys un deteriorament notable. La Casa Reial no s'ha pronunciat de manera oficial, però la preocupació ha crescut a la Zarzuela.
La revista Lecturas ja ha revelat en el seu moment que Irene, coneguda afectuosament com 'la tieta Pecu', ha patit el mal de l'oblit. Aquest 2025 ha estat especialment determinant, i per això la reina emèrita Sofia ha mostrat tanta inquietud. L'àvia de la princesa Leonor ha viscut un estiu molt diferent.
Amb prou feines ha romàs 48 hores a Marivent. Ha preferit tornar a Madrid per acompanyar la seva germana. Irene s'ha quedat a la Zarzuela perquè els metges li han recomanat no viatjar.
Irene de Grècia no ha viatjat amb la seva família per recomanació dels metges de la Casa Reial
La decisió ha estat clara: millor tranquil·litat, repòs i poques alteracions. Els especialistes han considerat que l'estat d'Irene és més delicat del que es pensava. Pilar Urbano ja ha recordat que Sofia va confessar en una entrevista que mai ha tingut amigues íntimes.
Irene ha estat sempre la seva confident. El seu suport en els moments bons i en els dolents. Aquesta unió ha estat indestructible des de l'exili.
Ara la reina emèrita no s'ha volgut separar d'ella. El vincle entre ambdues ha estat més fort que mai. No es coneixen els detalls clínics exactes, però tot indica que la situació ha estat greu.
Pilar Eyre, periodista experta en la Casa Reial, ha explicat al seu canal de YouTube que la salut d'Irene està molt vigilada. Segons ha explicat, la germana de Sofia està controlada dia i nit.
Irene de Grècia està ben atesa per l'equip mèdic de la Casa Reial
"A la Zarzuela es viu un tràfec continu. Infermeres, metges, sacerdots ortodoxos i catòlics, fins i tot el capellà del Palau, han estat entrant i sortint de manera constant", ha confessat Eyre. També les filles de la reina emèrita Sofia s'han tornat per acompanyar la seva mare perquè ningú vol deixar sola Irene en cap moment.
Els metges han decidit que la seva cura sigui permanent. Han establert un control mèdic de 24 hores al dia. L'ordre ha estat ferma: no deixar-la sola sota cap circumstància.
Irene de Grècia ha estat envoltada d'atencions i de l'afecte de la seva família. La discreció ha estat màxima, però la preocupació a l'entorn reial ha quedat més que evident.