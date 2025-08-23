Un testimoni confirma el rumor que circula sobre la princesa Leonor per Mallorca

S'han tornat a encendre totes les alarmes al voltant de la princesa Leonor. I tot després que una testimoni hagi confirmat un dels rumors sobre la futura reina que més ressonen pels carrers de Mallorca.
Sense dubte, la fotografia anual dels reis i les seves filles a l'entrada del Palau de Marivent ja s'ha convertit en un clàssic de l'estiu mallorquí. No obstant això, darrere dels somriures i les posades oficials, s'hi amaga una batalla que fa anys que es gesta en silenci. Una situació que podria transformar la manera com la Família Reial organitza les seves vacances d'estiu.
Fins ara, es tractava d'una batalla que la reina Letícia afrontava en solitari. Tanmateix, ara la situació ha canviat en comptar amb dos suports inesperats: el de la princesa Leonor i la infanta Sofia.
Segons ha transcendit, els estius a Mallorca, amb el seu calendari rígid i ple d'actes estrictament calculats, han deixat d'atreure les joves. Tant és així que, pel que sembla, ambdues prefereixen viure experiències més lligades a la seva edat i amb menys pes institucional.
Surt a la llum la decisió que ha pres la princesa Leonor en relació amb els seus estius a Mallorca
En les últimes visites a Palma, la tensió i la incomoditat han estat evidents en alguns membres de la Família Reial. De fet, mentre Felip VI gaudeix de les regates, la reina Letícia no ha pogut amagar el seu descontentament. Un sentiment que ara també s'ha estès a les seves filles, Leonor i Sofia.
D'acord amb el que ha revelat la periodista Pilar Eyre, les joves estan “avorrides” de Mallorca. I és que, tot i les activitats culturals a les quals assisteixen, la manca d'amistats a l'illa i el seu poc interès pel mar han tingut un pes més gran en elles.
Tant és així que aquest desencís ha fet que mare i filles plantegin alternatives per passar l'estiu a partir d'ara. Una d'elles és Santander, on es troba el Palau de la Magdalena, la residència oficial d'Alfons XIII i Victòria Eugènia. Aquesta possibilitat mantindria un vincle històric amb la reialesa i podria equilibrar les expectatives de Felip VI.
La segona alternativa que s'estudia és Galícia, tot i que aquesta proposta no està exempta de dificultats. I és que, cada estiu, el rei emèrit es desplaça fins a Sanxenxo per gaudir d'aquest període estival. La seva coincidència amb la seva família suposaria un focus de tensió i un possible problema mediàtic.
No obstant això, el rebuig de la reina cap a Marivent no respon únicament a l'avorriment. Com tots sabem, aquest palau està íntimament vinculat amb la figura del seu sogre i amb els episodis més polèmics de la institució.
Per això, renunciar a Mallorca suposaria, per a Letícia, un pas simbòlic d'autonomia similar al que van fer quan es van instal·lar al Pavelló del Príncep, en lloc de la Zarzuela.
D'altra banda, i malgrat la seva aparent unió contra Marivent, no tot és enteniment dins la família. El caràcter rígid de Letícia ha provocat certes discrepàncies amb la princesa Leonor i la infanta Sofia, especialment en qüestions relacionades amb les seves sortides nocturnes i la seva manera de vestir.
Alguns crítics consideren que la reina intenta imposar estils que no es corresponen amb l'edat ni la personalitat de les seves filles. Una situació que estaria generant diversos frecs entre elles.