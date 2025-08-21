La notícia sobre la reina Sofia que la princesa Leonor mai hauria volgut rebre

La reina Sofia ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades després de la darrera i preocupant notícia que ha sortit a la llum en relació amb la seva vida privada. Una informació que, segur, ha deixat molt impactada la princesa Leonor.
No hi ha dubte que aquest darrer any està sent especialment difícil per a la reina emèrita. Entre altres coses, per la publicació d'uns àudios compromesos protagonitzats pel seu marit i Bárbara Rey.
En un d'ells, Joan Carles I reconeix a la vedet que feia molt de temps que no mantenien un vincle conjugal amb la reina Sofia: “Per a mi és comodíssim... Perquè com a reina compleix de meravella. A més, aguanta, no se'n va amb un altre”.
Però més enllà de la vergonya que implica sentir el seu marit pronunciar aquest tipus de frases, l'emèrita s'enfronta actualment a un dolor més gran. I és que, tal com ha transcendit les darreres setmanes, el delicat estat de salut de la seva germana Irene ha estat per a ella un cop emocional difícil de suportar.
Tant és així que l'experta en Casa Reial, Pilar Eyre, no ha tingut cap inconvenient a assegurar que aquest 2024 s'ha convertit en un autèntic 'annus horribilis' per a ella. Informació que, sens dubte, la princesa Leonor mai hauria volgut escoltar.
Queda al descobert una preocupant informació sobre la reina Sofia
A través del seu canal de YouTube, la periodista Pilar Eyre ha assenyalat que la reina Sofia està travessant una situació molt complicada. De fet, ha assegurat que “l'estem marginant com va fer el seu marit”. Paraules amb les quals ha deixat en evidència l'oblit social i familiar que existeix envers l'emèrita:
“D'ell[el rei Joan Carles I]sabem als metges als quals va, les revisions, els seus viatges... En canvi, d'ella creiem que és indestructible[…]La tenim apartada perquè hi estem acostumats i la descuidem. Ella s'enfronta a les seves coses en secret i sense ajuda de ningú”.
D'altra banda, la comunicadora s'ha centrat en l'evident deteriorament físic de la monarca. “Des que va ser ingressada per una infecció d'orina li hem pogut veure un deteriorament lent, però manifest. Ha fet una davallada, es mou molt més lenta… Està desgastada pels patiments i els disgustos que ha tingut últimament”.
Una situació que, sens dubte, s'ha intensificat després de l'empitjorament de la princesa Irene. I és que, no hi ha cap dubte que, per a l'àvia de la princesa Leonor, la seva germana és el més important.
En aquest punt, Pilar Eyre ha recalcat el paper que juga Irene a la vida de la reina Sofia. “Com que no té amigues, la seva companya de tota la vida ha estat Irene. Han estat inseparables des que van estar juntes a l'exili”, ha assenyalat.
Per això, i arran de l'empitjorament de salut de la seva germana, l'emèrita ha decidit no escatimar en recursos. Tant és així que, segons ha explicat la comunicadora, “els serveis mèdics estan pendents d'ella a la Zarzuela les 24 hores del dia”.
Hi ha un tràfec continu d'infermeres i metges, de sacerdots, el capellà del palau i les filles es van tornant per estar amb la seva mare. Quan no hi és Cristina hi va Elena, però sempre una de les dues està al capdavant de l'operatiu, que és molt complicat.
Una delicada situació que ha aconseguit fer malbé l'estat d'ànim i físic de la reina Sofia. “Té molta angoixa, sobretot pel que pot passar aquesta tardor”, ha afegit Eyre, fent referència a compromisos de gran visibilitat com els Premis Princesa d'Astúries.
Tanmateix, aquest no és l'únic tema que actualment inquieta l'àvia de la princesa Leonor. Segons ha destacat l'escriptora, “també l'atorrenta la publicació de les memòries del seu marit que sortiran el mes de novembre”:
“El llibre segur que serà afalagador. Per això, Sofia se sentirà de nou castigada, humiliada, el doble càstig, la revictimització. Ella ja ha patit per això i és una ferida a la qual està posant sal contínuament”.