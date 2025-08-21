Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
La reina Sofia i la princesa Leonor de diferents generacions apareixen en primer pla, una de més edat amb cabells canosos i expressió seriosa, i l’altra jove amb cabells rossos recollits i una expressió suau, ambdues mirant en direccions oposades.
La princesa Leonor, molt preocupada per la reina Sofia | Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

La notícia sobre la reina Sofia que la princesa Leonor mai hauria volgut rebre

L'actual i alarmant situació de la reina Sofia ha aconseguit augmentar la preocupació de la princesa Leonor

Imatge de la redactora Vanesa González
per Vanesa González

La reina Sofia ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades després de la darrera i preocupant notícia que ha sortit a la llum en relació amb la seva vida privada. Una informació que, segur, ha deixat molt impactada la princesa Leonor.

No hi ha dubte que aquest darrer any està sent especialment difícil per a la reina emèrita. Entre altres coses, per la publicació d'uns àudios compromesos protagonitzats pel seu marit i Bárbara Rey.

Felip VI, la reina Letícia, la princesa Leonor, la infanta Sofia i la reina Sofia posen a l’aire lliure amb roba elegant i colorida en un entorn enjardinat.
La reina Sofia no està vivint el seu millor any | Europa Press

En un d'ells, Joan Carles I reconeix a la vedet que feia molt de temps que no mantenien un vincle conjugal amb la reina Sofia: “Per a mi és comodíssim... Perquè com a reina compleix de meravella. A més, aguanta, no se'n va amb un altre”.

Però més enllà de la vergonya que implica sentir el seu marit pronunciar aquest tipus de frases, l'emèrita s'enfronta actualment a un dolor més gran. I és que, tal com ha transcendit les darreres setmanes, el delicat estat de salut de la seva germana Irene ha estat per a ella un cop emocional difícil de suportar.

Tant és així que l'experta en Casa Reial, Pilar Eyre, no ha tingut cap inconvenient a assegurar que aquest 2024 s'ha convertit en un autèntic 'annus horribilis' per a ella. Informació que, sens dubte, la princesa Leonor mai hauria volgut escoltar.

Queda al descobert una preocupant informació sobre la reina Sofia

A través del seu canal de YouTube, la periodista Pilar Eyre ha assenyalat que la reina Sofia està travessant una situació molt complicada. De fet, ha assegurat que “l'estem marginant com va fer el seu marit”. Paraules amb les quals ha deixat en evidència l'oblit social i familiar que existeix envers l'emèrita:

“D'ell[el rei Joan Carles I]sabem als metges als quals va, les revisions, els seus viatges... En canvi, d'ella creiem que és indestructible[…]La tenim apartada perquè hi estem acostumats i la descuidem. Ella s'enfronta a les seves coses en secret i sense ajuda de ningú”.

Dona gran amb cabell ros i roba vermella asseguda en una taula amb un got d’aigua i un micròfon davant seu
L'estat físic i anímic de la reina Sofia s'ha vist perjudicat | Europa Press

D'altra banda, la comunicadora s'ha centrat en l'evident deteriorament físic de la monarca. “Des que va ser ingressada per una infecció d'orina li hem pogut veure un deteriorament lent, però manifest. Ha fet una davallada, es mou molt més lenta… Està desgastada pels patiments i els disgustos que ha tingut últimament”.

Una situació que, sens dubte, s'ha intensificat després de l'empitjorament de la princesa Irene. I és que, no hi ha cap dubte que, per a l'àvia de la princesa Leonor, la seva germana és el més important.

Pla curt de Pilar Eyre mentre està asseguda davant d'una prestatgeria plena de llibres, porta una camisa negra i una corbata blava clar, i sosté un micròfon.
Pilar Eyre revela l'estat actual de la reina Sofia | YouTube, Pilar Eyre

En aquest punt, Pilar Eyre ha recalcat el paper que juga Irene a la vida de la reina Sofia. “Com que no té amigues, la seva companya de tota la vida ha estat Irene. Han estat inseparables des que van estar juntes a l'exili”, ha assenyalat.

Per això, i arran de l'empitjorament de salut de la seva germana, l'emèrita ha decidit no escatimar en recursos. Tant és així que, segons ha explicat la comunicadora, “els serveis mèdics estan pendents d'ella a la Zarzuela les 24 hores del dia”.

Irene de Grècia i la reina Sofia vestides de negre, Irene en cadira de rodes i Sofia de peu sostenint una bossa, amb persones al fons. Tweet de l'1 d'agost de 2024
La salut d'Irene de Grècia manté molt preocupada la reina Sofia | Twitter, @Josemn1_

Hi ha un tràfec continu d'infermeres i metges, de sacerdots, el capellà del palau i les filles es van tornant per estar amb la seva mare. Quan no hi és Cristina hi va Elena, però sempre una de les dues està al capdavant de l'operatiu, que és molt complicat.

Una delicada situació que ha aconseguit fer malbé l'estat d'ànim i físic de la reina Sofia. “Té molta angoixa, sobretot pel que pot passar aquesta tardor”, ha afegit Eyre, fent referència a compromisos de gran visibilitat com els Premis Princesa d'Astúries.

Tanmateix, aquest no és l'únic tema que actualment inquieta l'àvia de la princesa Leonor. Segons ha destacat l'escriptora, “també l'atorrenta la publicació de les memòries del seu marit que sortiran el mes de novembre”:

“El llibre segur que serà afalagador. Per això, Sofia se sentirà de nou castigada, humiliada, el doble càstig, la revictimització. Ella ja ha patit per això i és una ferida a la qual està posant sal contínuament”.

➡️ Gent