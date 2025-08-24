La confessió de Gary Goldsmith, el polèmic oncle de Kate Middleton: 'Ella ha estat...'

Avui dia, Kate Middleton ja es troba totalment recuperada del seu càncer. Tanmateix, dies després de confirmar-se el diagnòstic de la seva malaltia, quan encara estava lluitant amb aquesta batalla, el seu polèmic oncle Gary Goldsmith va trencar el seu silenci a televisió. Moment en què va revelar com “ha estat” la princesa de Gal·les.
Va ser el passat 22 de març de 2024 quan, després de diverses informacions falses, la dona del príncep Guillem va confirmar a través d'un vídeo oficial l'origen de la seva malaltia. Una notícia que, com era d'esperar, va generar un gran impacte a nivell mundial.
Tanmateix, malgrat la discreció amb què Kate Middleton ha portat aquest tema, només set dies després Gary Goldsmith, germà de Carole Middleton, va concedir una entrevista. I ho va fer al programa espanyol ¡De Viernes!.
Durant la seva intervenció, el polèmic oncle de la princesa de Gal·les va relatar, entre altres coses, com es va assabentar de la malaltia de la seva neboda. A més, va parlar sense embuts de l'estat actual de Kate i de com ho està portant el seu entorn: “Ella ha estat honesta”.
Gary Goldsmith, el polèmic oncle de Kate Middleton, va fer una inesperada confessió sobre ella
En l'entrevista que va concedir el 29 de març de 2024, Gary Goldsmith va assegurar que es va assabentar de la malaltia de Kate Middleton una hora abans que es fes pública.
En aquest sentit, també va reconèixer que no va poder conversar directament amb la seva neboda, però que sí que va tenir l'oportunitat de mantenir una comunicació constant amb la seva germana Carole. D'aquesta manera, va tenir l'oportunitat de saber quin era el veritable estat de la princesa de Gal·les.
D'altra banda, Gary Goldsmith també va voler opinar sobre la manera en què Kensington ha gestionat aquest episodi tan delicat. “Tot s'ha gestionat meravellosament i ella ha estat honesta”, va dir el polèmic oncle de Kate Middleton amb fermesa.
De la mateixa manera, es va mostrar confiat en la recuperació de la princesa: “Sembla preventiu i que s'està curant”. Tanmateix, no va tenir cap problema a sentenciar tots els rumors que durant mesos van circular en relació amb l'estat de la seva neboda.
I és que, en aquell moment es va arribar a parlar, entre altres coses, de la suposada mort de Kate Middleton, de presumptes maltractaments o d'un embaràs fora del matrimoni. Xerrameques que, segons ell, podien causar un gran dolor dins de la Família Reial: “Em costa creure que no els hagin afectat tots aquests missatges i teories conspiratives”.
Tot i que no mantenia una relació freqüent amb la seva neboda, va assegurar que el seu caràcter continua sent molt similar al de la seva infància. “Kate és molt semblant a la nena que vaig veure créixer… És divertida i jovial. Sempre s'esforçava per ser la millor en tot”, va comentar amb orgull.
D'altra banda, Gary Goldsmith també va destacar l'habilitat conciliadora de Kate Middleton dins de l'àmbit familiar. “Sempre que hi havia disputes a la família feia de Kofi Annan”, va afirmar a continuació.
Finalment, no va voler tancar la seva intervenció sense abans recordar com es va assabentar de la relació del príncep Guillem i la seva neboda. “Era en una reunió i la meva germana em va escriure per dir-me que la Kate estava sortint amb ell. Al principi no m'ho vaig creure”.
A més, pel que fa a la seva primera trobada amb l'hereu, Gary Goldsmith la va descriure com una experiència molt propera: “Va ser encantador i era un més durant aquell sopar en família”.