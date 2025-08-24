El rey Felipe da un paso que sitúa a la reina Sofía en el centro de la polémica

Vuelven a encenderse todas las alarmas alrededor de la Casa Real española tras salir a la luz el último e inesperado paso que ha dado el rey Felipe. Decisión que, no solo afecta de lleno a la reina Sofía, sino que además la coloca en el centro de la polémica.

Mallorca lleva décadas siendo el lugar de encuentro de la Familia Real de nuestro país durante las vacaciones de verano. Sin embargo, esta tradición parece tener los días contados. Y es que, con el paso de los años y la autonomía de Leonor y Sofía, es una costumbre que está perdiendo fuerza.

Además, y por si fuera poco, desde hace muchos años, la reina Letizia ha estado ejerciendo presión para pasar cada vez menos tiempo en Marivent. Tanto es así que, a día de hoy, el único que demuestra un verdadero entusiasmo por visitar la isla es el rey Felipe.

Al igual que su padre, el monarca siente una gran pasión por la vela. Tanto es así que, año tras año, podemos verle competir con el resto de sus compañeros en este deporte náutico.

Otra de las personas que aún disfruta de sus veranos en Mallorca es la reina Sofía. Y es que no es un secreto para nadie el profundo vínculo que mantiene con esta isla. Aunque este año, su descanso estival se ha visto afectado por el preocupante estado de salud de su hermana Irene.

Sin embargo, y a pesar de lo mucho que disfruta Felipe durante su estancia en Marivent, todo apunta a que sus visitas allí están a punto de llegar a su fin.

Tal y como señalan varios medios, todo apunta a que el monarca está dispuesto a permitir que las vacaciones no sean en Mallorca. Noticia que ha hecho saltar todas las alarmas, ya que, de ser así, esta decisión dejará aún más sola a la reina Sofía.

El rey Felipe toma una importante decisión que podría perjudicar a su madre, la reina Sofía

Con el calor extremo de Mallorca, que apenas se mitiga fuera del aire acondicionado, la reina Letizia y sus hijas están deseando cambiar la isla por un destino más fresco.

Sin embargo, y a pesar de la falta de entusiasmo que muestran la mujer y las hijas de Felipe, no parece que la Familia Real vaya a prescindir totalmente de Marivent. Y es que, mientras la reina Sofía continúe viajando cada verano a Mallorca, el resto seguirá acompañándola.

Aunque, de no ser así, el rey Felipe seguirá viajando a la isla para disputar la regata que lleva su nombre, ya sea con el Aifos o con una embarcación diferente.

Sea como sea, de lo que no hay duda es de que el tiempo dorado de los Borbón en Palma parece desvanecerse de forma progresiva. Y prueba de ello es que, desde hace años, las infantas Elena y Cristina prefieren veranear en Sotogrande.

Por otro lado, algunos insisten en que la reina Letizia es la que está moviendo los hilos para 'librarse' de Marivent, pero nada más lejos de la realidad. Monarquía confidencial ha asegurado que Leonor y Sofía son las más interesadas en “romper con Marivent”. En su lugar, habrían propuesto otras regiones del país, como Galicia o Cantabria.

Una información que ha sido apoyada por la periodista Pilar Eyre. Esta conocida experta en Casa Real sostiene que las hijas del rey Felipe están “aburridas de Marivent”. Tanto es así que prefieren pasar su tiempo libre en un sitio con más actividades y menos obligaciones institucionales.

Además, los dos destinos mencionados cuentan con vínculos históricos con los Borbón. Y es que, entre 1913 y 1930, Alfonso XIII y Victoria Eugenia se decantaron por Santander para sus vacaciones de verano. Allí cada año se instalaban en el Palacio de la Magdalena, el cual ahora podría volver a funcionar como residencia real.

Por otro lado, la alternativa gallega encierra un inconveniente. Sanxenxo se ha convertido en refugio habitual de Juan Carlos I, lo que podría entorpecer la convivencia veraniega. Aunque el tema ha perdido repercusión mediática, sigue en pie el filtro que evita encuentros entre el emérito y su nieta Leonor.