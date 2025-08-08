Un majordom de Buckingham revela el que Kate Middleton no vol que ningú sàpiga

Els focus tornen a apuntar cap a Kate Middleton després que un majordom de Buckingham hagi revelat una dada que ella no volia que sortís a la llum. Informació que està relacionada amb la sorprenent decisió que la princesa va prendre juntament amb el príncep Guillem.
Segons hem pogut veure, en els darrers anys, la princesa Beatriu de York ha tingut un rol força rellevant dins la monarquia britànica. Tant és així que, a diferència del seu pare, el príncep Andreu, tant ella com Eugènia han comptat amb el suport de la Família Reial.
De fet, la seva presència en actes oficials ha estat constant i ha anat augmentant gradualment, motiu pel qual alguns consideren que el següent pas seria integrar-les a la institució.
No obstant això, un antic majordom de Carles III ha descartat de manera categòrica aquesta possibilitat. I és que, segons ell, és poc probable que assoleixi un estatus d'alt rang sota el regnat del príncep Guillem i Kate Middleton.
Un majordom de Buckingham revela la decisió que van prendre Kate Middleton i el seu marit amb la princesa Beatriu
Grant Harrold, exmajordom de Buckingham, basa la seva opinió en dues raons fonamentals. La primera estaria directament relacionada amb la relació que actualment mantenen el rei Carles III i el seu germà.
Tot i que seria el sogre de Kate Middleton qui podria fer aquest pas amb Beatriu, la seva conflictiva relació amb el príncep Andreu fa que aquesta idea resulti poc viable. I tot a conseqüència dels escàndols públics de la família.
Per això, es creu que aquest eventual canvi de rols quedaria en mans de Guillem i Kate Middleton quan assumeixin el tron. Tanmateix, Harrold insisteix que no veu factible que això passi.
Així mateix, ho recull el mitjà britànic The Mirror, que ha tingut l'oportunitat d'entrevistar el majordom, que va treballar per a Carles III entre els anys 2004 i 2011.
Segons Harrold, no hi ha indicis que, arribat el moment, Kate Middleton i Guillem li atorguin aquest privilegi a la princesa Beatriu. “És poc probable que sigui elevada a l'estatus de membre de la reialesa en actiu d'alt rang”, ha matisat l'extreballador de Buckingham.
Durant aquests anys, Kate Middleton ha aconseguit compaginar els seus compromisos reials amb la seva tasca com a analista de negocis. Tot i així, el majordom creu que els prínceps de Gal·les prefereixen no atorgar-li una funció oficial de més pes per dos motius concrets:
“Beatriu té la seva pròpia carrera, així que no veig en Guillem convertint-la en un membre d'alt rang de la reialesa activa.[...]Ella sempre ha fet un pas endavant, però té una feina i s'ocupa dels seus assumptes. Continua sent un membre molt valuós de la família”.
D'altra banda, Harrold també ha esmentat la complicada relació entre els prínceps Guillem i Harry. Actualment, la princesa Beatriu manté una bona sintonia amb tots dos, per això ha evitat prendre partit en la disputa. Una decisió que podria haver-la perjudicat.
A més, i per si no fos prou, cal tenir en compte el desacord que van tenir Beatriu i Guillem el 2023, després de conèixer-se els diagnòstics de càncer de Kate i Carles. Detall que dona més pes a l'opinió del majordom.
En aquell moment, la figura de Beatriu va prendre una rellevància més gran. De fet, la jove va arribar a sol·licitar més presència institucional per ajudar la institució en aquest període tan complicat.
Malgrat el seu oferiment, Kate Middleton i l'hereu al tron van mostrar les seves reserves davant la proposta. Una negativa que va sorprendre molts, ja que veien en Beatriu la persona ideal per cobrir el buit de representació.
La raó d'aquesta negativa tindria el seu origen en un episodi anterior. El 2019, Beatriu va participar de manera activa en l'entrevista que va concedir el seu pare sobre la seva relació amb Jeffrey Epstein.
Per això, Kate i Guillem van considerar que atorgar-li un paper més visible podria generar conseqüències adverses per a la institució. Segons el mitjà The List, aquesta decisió “podria tenir un efecte catastròfic en el seu rol actual i futur com a rostre públic de la reialesa britànica”