Un mayordomo de Buckingham desvela lo que Kate Middleton no quiere que nadie sepa

Los focos vuelven a apuntar hacia Kate Middleton después de que un mayordomo de Buckingham haya desvelado un dato que ella no quería que saliera a la luz. Información que está relacionada con la sorprendente decisión que la princesa tomó junto al príncipe Guillermo.

Según hemos podido ver, en los últimos años, la princesa Beatriz de York ha tenido un rol bastante relevante dentro de la monarquía británica. Tanto es así que, a diferencia de su padre, el príncipe Andrés, tanto ella como Eugenia han contado con el respaldo de la Familia Real.

De hecho, su presencia en actos oficiales ha sido constante y ha ido aumentando gradualmente, motivo por el que algunos consideran que el siguiente paso sería integrarlas en la institución.

No obstante, un antiguo mayordomo de Carlos III ha descartado de forma categórica esta posibilidad. Y es que, según él, es poco probable que alcance un estatus de alto rango bajo el reinado del príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Un mayordomo de Buckingham desvela la decisión que tomaron Kate Middleton y su marido con la princesa Beatriz

Grant Harrold, exmayordomo de Buckingham, basa su opinión en dos razones fundamentales. La primera estaría directamente relacionada con la relación que actualmente mantienen el rey Carlos III y su hermano.

Aunque sería el suegro de Kate Middleton quien podría dar este paso con Beatriz, su conflictiva relación con el príncipe Andrés hace que esta idea resulte poco viable. Y todo a consecuencia de los escándalos públicos de la familia.

Por ello, se cree que este eventual cambio de roles quedaría en manos de Guillermo y Kate Middleton cuando asuman el trono. Sin embargo, Harrold insiste en que no ve factible que esto suceda.

Asimismo, lo recoge el medio británico The Mirror, quien ha tenido la oportunidad de entrevistar al mayordomo, que trabajó para Carlos III entre los años 2004 y 2011.

Según Harrold, no hay indicios de que, llegado el momento, Kate Middleton y Guillermo le otorguen este privilegio a la princesa Beatriz. “Es poco probable que sea elevada al estatus de miembro de la realeza en activo de alto rango”, ha matizado el extrabajador de Buckingham.

Durante estos años, Kate Middleton ha logrado compaginar sus compromisos reales con su labor como analista de negocios. Aun así, el mayordomo cree que los príncipes de Gales prefieren no otorgarle una función oficial de mayor peso por dos motivos concretos:

“Beatriz tiene su propia carrera, así que no veo a Guillermo convirtiéndola en un miembro de alto rango de la realeza activa.[…]Ella siempre ha dado un paso al frente, pero tiene un trabajo y se ocupa de sus asuntos. Sigue siendo un miembro muy valioso de la familia”.

Por otro lado, Harrold también ha mencionado la complicada relación entre los príncipes Guillermo y Harry. Actualmente, la princesa Beatriz mantiene una buena sintonía con ambos, por eso ha evitado tomar partido en la disputa. Una decisión que podría haberla perjudicado.

Además, y por si fuera poco, hay que tener en cuenta el desencuentro que tuvieron Beatriz y Guillermo en 2023, tras conocerse los diagnósticos de cáncer de Kate y Carlos. Detalle que da más peso a la opinión del mayordomo.

En aquel momento, la figura de Beatriz cobró una mayor relevancia. De hecho, la joven llegó a solicitar más presencia institucional para ayudar a la institución en este periodo tan complicado.

Pese a su ofrecimiento, Kate Middleton y el heredero al trono mostraron sus reservas ante la propuesta. Una negativa que sorprendió a muchos, ya que veían en Beatriz a la persona ideal para cubrir el vacío de representación.

La razón de esta negativa tendría su origen en un episodio anterior. En 2019, Beatriz participó de forma activa en la entrevista que concedió su padre sobre su relación con Jeffrey Epstein.

Por ello, Kate y Guillermo consideraron que otorgarle un papel más visible podría generar consecuencias adversas para la institución. Según el medio The List, esta decisión “podría tener un efecto catastrófico en su rol actual y futuro como rostro público de la realeza británica”.