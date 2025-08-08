Màxima felicitat per a la Corona anglesa per la informació de la princesa Beatriu

A la vida dels membres de la reialesa, hi ha moments que destaquen i marquen una etapa en les seves històries personals, més enllà dels protocols i les aparicions públiques. Per a la princesa Beatriu, aquest és un d'aquests períodes especials. Amb una energia renovada, afronta l'any amb una barreja d'il·lusió i gratitud que es reflecteix en cada gest.
Casada des de 2020 amb Edoardo Mapelli Mozzi, ha sabut construir una llar en què es barregen rialles, projectes i una connexió genuïna. El seu cercle més proper assegura que ha trobat un equilibri únic entre les seves responsabilitats i la seva vida familiar. I, avui, s'afegeix un motiu especial que completa la seva alegria.
Un dia especial per a la princesa Beatriu, ple de motius per somriure
La princesa Beatriu celebra avui, 8 d'agost, el seu 37è aniversari. Nascuda al Portland Hospital de Londres el 1988, filla del príncep Andreu i Sarah Ferguson, duquessa de York, rep aquest any amb energia renovada i una vida familiar en creixement. La primogènita del duc de York ha sabut combinar la discreció del seu paper reial amb una proximitat que conquista fora dels actes oficials.
A principis d'any, Beatriu i Edoardo van rebre la seva filla Athena Elizabeth Rose abans del previst. L'anunci inicial del Palau de Buckingham assenyalava la primavera com a data de naixement. “Vaig tenir molta sort de ser monitorada de prop per un equip mèdic i soc molt conscient de com d'afortunada soc”, va escriure a British Vogue.
La petita va arribar per unir-se a Sienna, de tres anys, i a Christopher 'Wolfie' Woolf, de nou. La unió de la família es va enfortir en moments públics, com la seva presència a la desfilada que va celebrar la victòria anglesa a l'Eurocopa femenina.
Compromisos amb significat personal
Aquest any, la princesa Beatriu s'ha convertit en patrocinadora de Borne, organització dedicada a investigar i prevenir naixements prematurs. Una causa que connecta directament amb la seva experiència com a mare.
En l'àmbit personal, ella i l'Edo van celebrar el seu cinquè aniversari de casament al juliol. L'empresari la va definir com “l'esposa més bonica i meravellosa”. I va afegir: “Aprecio cada moment que hem passat junts i estic profundament agraït pel nostre recorregut”.
Aquest nou aniversari marca un cicle especial per a Beatriu, ple de reptes superats i alegries compartides. A cada pas, demostra que el seu paper a la reialesa s'equilibra amb un compromís genuí amb la seva família i amb causes que l'inspiren.