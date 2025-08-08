Logo xcatalunya.cat
Beatriz de York amb barret clar i emoticona somrient sobre fons verd desenfocat
Beatriu omple d'alegria la Corona del Regne Unit i tota la família reial
Màxima felicitat per a la Corona anglesa per la informació de la princesa Beatriu

Un moment especial a la vida de la princesa Beatriu de York que genera màxima alegria als cercles reials

A la vida dels membres de la reialesa, hi ha moments que destaquen i marquen una etapa en les seves històries personals, més enllà dels protocols i les aparicions públiques. Per a la princesa Beatriu, aquest és un d'aquests períodes especials. Amb una energia renovada, afronta l'any amb una barreja d'il·lusió i gratitud que es reflecteix en cada gest.

Casada des de 2020 amb Edoardo Mapelli Mozzi, ha sabut construir una llar en què es barregen rialles, projectes i una connexió genuïna. El seu cercle més proper assegura que ha trobat un equilibri únic entre les seves responsabilitats i la seva vida familiar. I, avui, s'afegeix un motiu especial que completa la seva alegria.

Dona de cabell llarg i ros amb una jaqueta negra posant davant d’un fons fosc en un esdeveniment
Beatriu de York celebra un moment especial que se suma a tot el positiu que ha viscut aquest any | Instagram, @sarahferguson15

Un dia especial per a la princesa Beatriu, ple de motius per somriure

La princesa Beatriu celebra avui, 8 d'agost, el seu 37è aniversari. Nascuda al Portland Hospital de Londres el 1988, filla del príncep Andreu i Sarah Ferguson, duquessa de York, rep aquest any amb energia renovada i una vida familiar en creixement. La primogènita del duc de York ha sabut combinar la discreció del seu paper reial amb una proximitat que conquista fora dels actes oficials.

Beatriz de York amb barret elegant i vestit floral al costat d’Edoardo Mapelli amb vestit i corbata observant alguna cosa amb atenció
Beatriu i Edoardo participen en certes activitats de la reialesa britànica | Europa Press

A principis d'any, Beatriu i Edoardo van rebre la seva filla Athena Elizabeth Rose abans del previst. L'anunci inicial del Palau de Buckingham assenyalava la primavera com a data de naixement. “Vaig tenir molta sort de ser monitorada de prop per un equip mèdic i soc molt conscient de com d'afortunada soc”, va escriure a British Vogue.

La petita va arribar per unir-se a Sienna, de tres anys, i a Christopher 'Wolfie' Woolf, de nou. La unió de la família es va enfortir en moments públics, com la seva presència a la desfilada que va celebrar la victòria anglesa a l'Eurocopa femenina.

Tres dones somriuen i posen juntes en un passadís il·luminat
Beatriu de York, Sarah Ferguson i la seva germana, Eugènia de York | Instagram, @sarahferguson15

Compromisos amb significat personal

Aquest any, la princesa Beatriu s'ha convertit en patrocinadora de Borne, organització dedicada a investigar i prevenir naixements prematurs. Una causa que connecta directament amb la seva experiència com a mare.

En l'àmbit personal, ella i l'Edo van celebrar el seu cinquè aniversari de casament al juliol. L'empresari la va definir com “l'esposa més bonica i meravellosa”. I va afegir: “Aprecio cada moment que hem passat junts i estic profundament agraït pel nostre recorregut”.

Aquest nou aniversari marca un cicle especial per a Beatriu, ple de reptes superats i alegries compartides. A cada pas, demostra que el seu paper a la reialesa s'equilibra amb un compromís genuí amb la seva família i amb causes que l'inspiren.

