Anabel Pantoja, cosina de Kiko Rivera, fa una pausa i confessa: 'Hem tingut...'

Anabel Pantoja, cosina del conegut Kiko Rivera, ha decidit prendre's un respir enmig d'un any que no ha estat precisament fàcil per a ella. Els últims mesos han estat marcats per diversos episodis que han afectat tant la seva vida personal com la seva salut. Aquesta pausa arriba en un moment en què la influencer sembla necessitar fer una pausa per ordenar les seves prioritats i recuperar-se.
Durant aquest temps complicat, Anabel ha hagut de fer front a situacions delicades, entre les quals l'ingrés hospitalari de la seva filla, cosa que va derivar en una investigació per possibles maltractaments. A més, no han faltat els contratemps, com la pèrdua de les seves maletes abans d'un viatge i una caiguda que li va provocar una lesió al braç. Tots aquests factors han fet que la jove es plantegi la necessitat de prendre's un respir.
Per afrontar aquesta etapa, Anabel i la seva família han optat per un viatge que, tot i que havia de ser una escapada per desconnectar, també ha portat els seus propis reptes. Durant unes vacances a bord d'un creuer, la influencer ha patit un cop de calor a Florència, cosa que l'ha obligat a aturar-se. "Hem hagut de parar", confessava en una publicació recent a Instagram.
La cosina de Kiko Rivera, Anabel Pantoja, revela els reptes i moments clau del seu viatge familiar
Així ho ha explicat ella mateixa a les seves xarxes socials, on ha detallat que la intensa calor de la ciutat l'ha deixada marejada i amb baixa tensió. A més, ha recomanat prudència a qui visiti llocs amb temperatures elevades, suggerint veure la ciutat a primera o última hora del dia. Poc després, ha confirmat que ja s'ha recuperat i ha pogut continuar gaudint del viatge.
Enmig d'aquest viatge, la parella ha celebrat l'aniversari de David, un moment especial que tots dos van aprofitar per gaudir junts i compartir amb els seus seguidors. La influencer ha destacat com, malgrat les dificultats, han trobat en la seva relació un pilar fonamental per seguir endavant. De fet, ja han celebrat diversos aniversaris junts en diferents destinacions, demostrant la importància de viure el present i donar-se suport mútuament.
Anabel Pantoja, cosina de Kiko Rivera, i David Rodríguez: una relació sòlida que afronta una aturada necessària
Des que es van conèixer el 2023 durant la gira americana d'Isabel Pantoja, Anabel i David han forjat una relació sòlida. La diferència d'edat no ha estat un obstacle per a ells, que continuen construint una vida en comú malgrat les dificultats. Aquesta aturada anunciada per Anabel representa un moment necessari per cuidar-se a si mateixa i als seus, i reprendre amb força el seu camí.
Aquest descans s'ha convertit en una oportunitat perquè Anabel posi en primer pla el seu benestar i el de la seva família. Els esdeveniments recents li han recordat que no sempre és possible mantenir el ritme habitual sense que la salut física se'n ressenti. Per això, ha decidit mostrar-se transparent amb els seus seguidors, subratllant la importància d'aturar-se quan el cos ho exigeix.