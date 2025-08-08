'Pasapalabra' revela una notícia personal sobre la Rosa i ella respon: 'Estem...'

L'equip de Pasapalabra ha deixat més d'un sense paraules després de revelar una notícia molt personal sobre la Rosa: “Estem en família”. Confessió a la qual la concursant gallega no ha trigat a reaccionar.
Aquest dijous, 7 d'agost, la Rosa i el Manu van tornar a protagonitzar un intens i emocionant cara a cara durant el Rosco de la tarda. Prova en la qual, una vegada més, van mesurar les seves forces per un pot acumulat d'1.966.000 euros.
Tanmateix, i encara que els concursants van tornar a empatar durant aquest desafiament, va ser Damián Moyá qui va aconseguir convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després de revelar una notícia molt personal sobre la participant gallega.
I és que, segons després que Roberto Leal donés el tret de sortida a l'última emissió de Pasapalabra, l'invitat va deixar al descobert què l'uneix a la Rosa: “Estem en família”.
Un convidat de Pasapalabra deixa al descobert una informació inesperada relacionada amb la Rosa
Aquest dijous, la Lidia Torrent, la Patricia Yurena, el Damián Moyá i el Juan Ibáñez van acudir al plató de Pasapalabra per participar en la seva segona jornada dins del format. Intervenció en la qual van ajudar la Rosa i el Manu a aconseguir segons extra per al seu enfrontament a El Rosco.
Tal com vam poder veure, la jornada va estar marcada per anècdotes, bromes i la complicitat entre els convidats i els concursants. Un ambient distès que va afavorir el sorgiment de moments divertits que van connectar amb el públic.
Tanmateix, va ser a la ronda de presentacions quan Moyá va sorprendre Roberto Leal, els seus companys, l'audiència i els teleespectadors amb una dada curiosa. Informació que estava directament relacionada amb la Rosa.
“Estava parlant amb la Rosa que tots dos som mig argentins i no sabíem que teníem cosetes en comú”, va assegurar el col·laborador de El Hormiguero. Una confessió que, com era d'esperar, va generar un gran rebombori al plató de Pasapalabra.
Tant és així que, davant d'aquesta inesperada confessió, el presentador del format va voler saber si l'invitat tenia família argentina. Moment en què Moyá va explicar que la seva mare és originària d'allà, igual que la de la Rosa: “Estem en família”.
En aquest moment, i després de la confessió del col·laborador de televisió, Roberto Leal va voler saber si ambdues eren de Buenos Aires. “Sí, ella de Quilmes, que allà fabriquen bona cervesa i la meva mare de Buenos Aires, dels bons, no dels dolents”, li va respondre Damián Moyá, entre rialles.