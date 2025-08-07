La Corona britànica arriba a un acord: Kate Middleton ho compleix i segueix amb els seus fills

El passat dimecres, la princesa de Gal·les ha reaparegut, almenys, ho ha fet a les xarxes socials. El seu retorn ha sorprès molts. Tot indicava que Kate Middleton seguia immersa en unes vacances exclusives al costat del príncep Guillem i els seus fills, Charlotte, George i Louis.
Tanmateix, la sorpresa ha arribat a través d’un vídeo difós per l’associació Early Childhood, en què s’ha vist Kate visitant un centre dedicat al benestar infantil. Ha lluït un vestit clàssic de color verd ampolla i ha aparegut tranquil·la, somrient i molt elegant. El projecte té com a objectiu la conscienciació sobre el desenvolupament cerebral en la primera infància.
Però el vídeo no ha estat recent perquè la trobada no ha tingut lloc els darrers dies. La gravació ha estat anterior i Kate Middleton ha continuat de vacances amb la seva família. La destinació s’ha mantingut en secret i no s’han conegut detalls sobre la seva ubicació.
Kate Middleton continua present a la Corona britànica amb la seva aparició a les xarxes
Ha estat, en realitat, una estratègia de comunicació perquè l’equip de la princesa ho ha orquestrat acuradament. L’objectiu: mantenir la imatge de la corona a l’esfera pública, fins i tot durant les seves absències. No ha estat la primera vegada i en altres ocasions, el seu perfil oficial ha compartit contingut mentre ella descansava.
Aquest recurs ha projectat una imatge de continuïtat institucional i ha transmès compromís, encara que no hagi estat físicament present. La seva darrera aparició pública ha tingut lloc el passat 13 de juliol. Va assistir a la final de Wimbledon, a Londres, amb el príncep Guillem i dos dels seus fills.
Louis no va ser-hi en aquella ocasió. Allà, també va coincidir amb el rei Felip VI d’Espanya i van mantenir una xerrada distesa al vestíbul de l’estadi.
Kate Middleton continua amb les seves vacances en família amb els seus fills
Kate i Guillem sempre han cuidat l’equilibri entre la seva vida privada i el seu rol institucional. Han prioritzat el seu paper com a pares i, tot i així, no han descuidat la seva presència digital. Des que van començar les vacances, han continuat actius a les xarxes.
A més, han considerat una mudança i han pensat a traslladar-se a Fort Belvedere. Han passat tres anys des que van convertir Adelaide Cottage en la seva llar a Windsor. Aquest possible canvi ha reflectit el seu desig de privacitat i estabilitat.
Kate Middleton ha complert amb l’acord establert amb la Corona. Ha gravat el contingut prèviament. Així, ha pogut gaudir dels seus fills sense deixar de complir el seu paper públic.