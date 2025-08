La Corona trontolla: revelen la veritat sobre la quimioteràpia del rei Carles III

L'estiu a Escòcia sempre guarda un lloc per a les tradicions. Els Mey Highland Games són una cita ineludible on la història s'entrellaça amb la gent. I com cada any, Carles III i Camila hi van assistir i van marcar presència en aquest ritual d'arrels profundes.

Aquest esdeveniment no és només folklore, sinó un acte de pertinença que es viu entre gaites i bruc. Les terres de Caithness veuen desfilar els seus protagonistes, entre somriures, mirades i silencis. Però aquesta vegada, la presència de Carles III va ser diferent i va cridar l'atenció del públic, tot va adquirir un significat més profund, va ser un recordatori del que viu el rei.

| Europa Press

El bastó que va parlar més que els discursos

A John O'Groats, el confí del mapa britànic, Carles III va avançar amb pas pausat i gest ferm. Enfundat en el seu kilt de tartà, jaqueta de tweed i sgian dubh al mitjó dret, va respectar cada detall de la tradició. Però no va ser el seu vestit el que va capturar les mirades, sinó el bastó de fusta fosca que l'acompanyava com una ombra digna.

Per a molts, veure el rei subjectant-se al món amb la punta d'un bastó diu més que qualsevol comunicat oficial. La imatge d'un rei en tractament oncològic, barrejat entre la multitud, té un pes emocional que cap declaració pot suavitzar. Des del Palau, han descrit l'ús del bastó com: “Més simbòlica que mèdica”, però s'ha convertit en un recordatori que la salut de Carles III és dèbil.

| Instagram, @theroyalfamily

Carles III rebutja la quimioteràpia

El rei Carles III ha optat per rebutjar la quimioteràpia convencional, ha escollit tractaments menys invasius. Al palau insisteixen que el seu enfocament és “personal i controlat” i una font propera ho afirma: "Sí, té càncer". Tanmateix, Carles III ha pres una decisió que ha estat qüestionada i genera preocupació dins i fora del Regne Unit.

El rei Carles III ha buscat teràpies alternatives per lluitar contra el càncer que l'afecta. Des del Palau mai s'ha donat a conèixer exactament quin tipus de càncer és. El que sí que se sap és que Carles III no segueix tractament de quimioteràpia, sinó d'altres menys convencionals, però que respecten el seu estil de vida.

| Europa Press

Sostenir-se: la lliçó de lideratge de Carles III

Camina entre la seva gent, fa broma, toca les mans dels seus i brinda amb un glop de whisky que crema amb dignitat a les entranyes. “Carles camina, observa, toca les mans dels seus… i riu”, relaten els testimonis. Veient en ell més que un símbol, una declaració de fortalesa.

Tot i que la monarquia afronta temps complexos, el rei demostra que regnar també és saber sostenir-se. Cada pas, cada salutació, és un acte de resistència, d'aquells que es graven a la memòria col·lectiva.