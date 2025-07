Sorpresa a Buckingham Palace gràcies a la decisió urgent del príncep Harry

Quan es tracta del príncep Harry, cada pas seu provoca una reacció global. Perquè des que es va allunyar de les seves obligacions reials, les seves decisions han marcat grans titulars i obert debats dins i fora de Buckingham Palace. Encara que la seva vida ha canviat des de la seva mudança a Califòrnia, la seva connexió amb la família Windsor continua sent focus d'atenció.

En un moment veritable i sentit en una entrevista, Harry va dir: “No té sentit continuar barallant, la vida és preciosa”. Ho va fer després de perdre una batalla legal sobre la seva seguretat al Regne Unit, però també va ser un senyal que alguna cosa estava canviant. Aquest to més reflexiu sembla haver donat pas a accions concretes i, ara, Harry sembla decidit a iniciar un camí diferent amb la seva família.

| ITV Studios

La trobada amb Buckingham Palace que va encendre les alarmes

A Londres, una reunió poc habitual va ser captada pels mitjans. Tobyn Andreae, portaveu de Carles III, es va veure amb Meredith Maines, directora de comunicacions dels Sussex, i Liam Maguire, el seu enllaç al Regne Unit. Segons la premsa britànica, van parlar de temes delicats que requerien una conversa directa.

La trobada va generar tota mena d'especulacions. Alguns la van anomenar “una fita significativa”, d'altres la van veure com l'inici d'una nova etapa. El cert és que aquesta cita informal ha donat pas a alguna cosa més gran: una oferta de pau.

Harry ha plantejat compartir amb la Família Reial els detalls de la seva agenda personal i professional. L'objectiu seria evitar futures coincidències incòmodes i tensions públiques. Una mesura simple però poderosa.

| Europa Press, xcatalunya.cat, Halo Trust

Una estratègia del príncep Harry que busca equilibri

La proposta de Harry té un missatge clar: reduir conflictes amb els Windsor. Recentment, el seu viatge a Angola, que va recordar el recorregut de Diana de Gal·les, va coincidir amb l'aniversari de Camila. Un gest que va generar certa incomoditat al Palau.

Amb la nova iniciativa, Harry planeja comunicar els seus moviments tant a Carles III i Camila, com als prínceps de Gal·les, Guillem i Kate. Així, els Reis i els prínceps de Gal·les estarien informats per endavant. Un senyal d'obertura que no s'havia vist en cinc anys.

Des de The Mail on Sunday expliquen que el príncep està adoptant una nova mentalitat. “Abans fomentaven el conflicte. Ara, el to gira entorn de la desconflictivitat”, asseguren fonts properes.

| Europa Press

Un pas que pot marcar un abans i un després

Encara que no hi ha plans de tornar al Regne Unit, Harry no tanca la porta a trobades. Al febrer de l'any passat, es va reunir amb el seu pare després del diagnòstic de càncer. Amb el seu germà Guillem, no hi ha hagut contacte des de fa un any, al funeral d'un oncle avi.

Des de la seva mudança a Califòrnia, els Sussex han construït una nova vida, amb independència financera i causes pròpies. Tanmateix, han perdut el contracte amb Netflix, per la qual cosa a partir de setembre, l'aliança milionària quedarà enrere. De la mateixa manera, els projectes de les seves marques no estan donant el resultat esperat.

El que queda clar és que Harry ha fet un moviment urgent i decisiu. Potser el més important des de la seva sortida oficial de la vida reial britànica i Buckingham; davant aquest escenari, haurà d'adoptar una postura.