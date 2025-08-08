L'anunci del príncep Harry que ha deixat molt desconcertat el rei Carles III

El príncep Harry torna a ser notícia amb un anunci que ha sorprès i desconcertat el seu pare, el rei Carles III. La relació entre tots dos ha estat marcada per alts i baixos i ara aquesta decisió ha complicat encara més el vincle familiar. Tot i que Harry ha volgut distanciar-se de la família reial, els seus actes continuen generant repercussions dins del palau.
Recentment, Harry ha decidit abandonar la fundació Sentebale, una organització benèfica que va fundar per honorar el llegat de la seva mare, Diana de Gal·les. Aquesta renúncia no s'ha pres a la lleugera, i suposa un cop dur per a la imatge del príncep i el rei Carles, que esperava que Harry mantingués el seu compromís familiar. El motiu que ha impulsat aquesta retirada respon a un conflicte intern amb Sophie Chandauka, presidenta del consell d'administració de Sentebale.
La tensió entre Harry i Chandauka ha anat en augment durant mesos, amb acusacions creuades que també van arribar a involucrar Meghan Markle. La presidenta va acusar el príncep i altres membres fundadors d'assetjament i un ambient tòxic dins de l'organització. Tanmateix, la investigació oficial de la Charity Commission for England and Wales ha exonerat Harry de qualsevol conducta indeguda, assenyalant que no es van trobar proves que donessin suport a les acusacions.
El príncep Harry defensa la seva innocència mentre el rei Carles III observa atent
Tot i l'absolució, l'informe no va passar desapercebut per a l'organisme regulador, que va criticar durament la manca de resolució interna dels conflictes. La Comissió va advertir que la disputa prolongada va danyar greument la reputació de Sentebale, posant en risc la confiança pública en les organitzacions benèfiques en general. Aquesta situació representa un problema per a tots els implicats, sobretot per als beneficiaris de la fundació.
En resposta a la publicació de l'informe, el príncep Harry va emetre un comunicat a través del seu portaveu en què es va reafirmar la seva innocència i va criticar la gestió de Chandauka. Va destacar que, tot i que va ser declarat innocent, les accions de la presidenta podrien afectar negativament els infants als quals la fundació dona suport. Aquesta declaració deixa clar el descontentament del duc i la seva preocupació pel futur de Sentebale sense la seva participació.
L'elecció del príncep Harry complica encara més la seva relació amb el rei Carles III
Finalment, segons fonts properes i el periodista Simon Perry de la revista People, Harry i el príncep Seeiso han decidit no tornar a formar part de l'organització. Aquesta elecció, que arriba en un moment delicat per al duc, ha deixat desconcertat Carles III, que esperava un paper més conciliador del seu fill. La ruptura definitiva amb Sentebale marca un altre capítol en la complicada relació entre Harry i la Corona.
Aquest anunci suposa una nova etapa per al príncep Harry, decidit a continuar el seu camí lluny de les institucions i responsabilitats tradicionals de la família reial. Tot i així, les seves decisions continuen tenint un impacte considerable en la percepció pública i, per descomptat, en la seva relació amb el rei Carles III.