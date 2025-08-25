Ja és oficial: Kate Middleton i la princesa Charlotte, enxampades en acció

Kate Middleton i la seva filla, la princesa Charlotte, es converteixen en dues de les protagonistes del dia després que s’hagi confirmat oficialment quin ha estat el seu darrer moviment. I és que fa tot just unes hores, ambdues han estat fotografiades pels paparazzis en un lloc totalment inesperat.
Des que van començar les vacances d’estiu, han estat diversos els rumors que han sorgit relacionats amb diversos membres de la Família Reial britànica. Entre altres coses, s’havia confirmat que enguany els prínceps de Gal·les no tenien pensat passar part del seu descans estival a Balmoral.
A més, i per si no fos prou, diverses persones havien assegurat que la intenció de Kate Middleton i la resta de la seva família era passar menys temps en aquest històric palau. Tanmateix, i a jutjar per les darreres fotografies que han sortit a la llum, res més lluny de la realitat.
Malgrat tots els rumors que han circulat durant aquestes darreres setmanes, la futura reina consort i la seva filla, la princesa Charlotte, han estat fotografiades viatjant a Balmoral. Un desplaçament que han fet amb la resta de la seva família.
Kate Middleton, la princesa Charlotte i la resta de la seva família són enxampats als voltants de Balmoral
Kate Middleton, el príncep Guillem i els prínceps George, Charlotte i Louis, han posat rumb a Balmoral per compartir uns dies en família amb els monarques abans de reprendre les seves obligacions. Viatge que han fet després de la seva escapada privada a Grècia el passat mes de juliol, en la qual també va ser present Camila.
Va ser el passat 18 d’agost quan el rei Carles III i la seva dona es van traslladar al castell escocès. Tanmateix, no ha estat fins aquest diumenge, 24 d’agost, quan els prínceps de Gal·les i els seus fills van ser vistos participant en l’ofici religiós que se celebra a l’església Crathie Kirk.
Tal com ha transcendit, Kate Middleton, la princesa Charlotte i la resta de la seva família van acudir en cotxe a aquest temple religiós situat molt a prop de Balmoral. Un cop allà es van reunir amb els sobirans.
A la cita també s’hi van sumar els ducs d’Edimburg, el príncep Eduard i la seva esposa Sofia, a més de la princesa Anna, que va celebrar recentment el seu 75è aniversari.
No hi ha cap dubte que Balmoral, el castell comprat el 1852 pel príncep Albert per a la reina Victòria, té un gran valor simbòlic per als Windsor. I és que, avui dia, aquest espai funciona com a residència d’estiu on els membres de la família gaudeixen d’un estil de vida més relaxat.
Allà, i segons ha transcendit, Felip d’Edimburg solia rebre els seus convidats preparant barbacoes, mentre que la reina Isabel II s’ocupava de tasques domèstiques com fregar els plats.