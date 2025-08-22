Anglaterra, sense paraules per la informació d’última hora sobre la reina Camila

Anglaterra ha quedat sense paraules perquè Camila ha posat punt final a les seves vacances privades. Ho ha fet després de la seva comentada escapada pel Mediterrani, una escapada a bord de l'espectacular iot Zenobia. Una embarcació propietat del milionari Wafic Said.
L'esposa del rei Carles III va reaparèixer juntament amb ell la setmana passada i va estar present als actes amb motiu del 80è aniversari del Dia de la Victòria sobre el Japó. També va assistir a un servei religiós a la capella propera al Castell de Balmoral. Allà es troba el monarca aquests dies.
El passat dijous Camila va deixar Escòcia i va viatjar fins a York per complir un nou compromís: Va presidir la segona jornada del Festival d'Ebor. Una de les celebracions hípiques més importants del Regne Unit. Un esdeveniment només superat pel prestigiós Ascot.
Camila d'Anglaterra deixa Escòcia enrere per complir amb els seus compromisos
Camila va triar un look discret, però elegant i va lluir un abric en to pastel. A sota, un vestit amb fons blanc i estampat floral. Sobre el cap, un barret de color cru i als peus, sabates de saló amb taló baix, una aposta clàssica i sòbria.
Però el que més ha cridat l'atenció han estat les seves joies. La reina ha recuperat peces molt especials del seu joier personal. No formen part de la col·lecció dels Windsor, són propietat de la mateixa Camila i la majoria han estat regals del rei Carles III.
En aquesta ocasió ha portat un collaret de quatre fils de perles, una peça amb fermall de topazis i diamants de 1830. El monarca el va comprar l'any 2000 per unes 23.000 lliures. El va adquirir en una subhasta juntament amb les arracades a joc.
La reina els ha fet servir en ocasions assenyalades: Va aparèixer amb ells en un banquet al Pakistan el 2006. Fins i tot va recórrer al conjunt en actes després de la mort de la reina Isabel II.
Ningú a Anglaterra esperava la gran notícia sobre les joies de Camila
El detall no és menor perquè les perles s'associen al dol, però a més, la joia guarda un vincle íntim amb Carles III. Tot i que Camila la va estrenar l'any 2006, l'aleshores príncep l'havia comprat sis anys abans, tot just havien passat tres de la tràgica mort de Lady Di. La reina va preferir esperar i va ser un gest de prudència.
No obstant això, l'any 2000 la parella es va deixar veure junta a l'hotel Ritz, va ser durant l'aniversari de la germana de Camila. Aquella nit l'actual reina va lluir un collaret de perles molt semblant. Però amb una gran maragda central.
Avui Anglaterra ha rebut aquesta informació d'última hora. I el país ha quedat sense paraules davant la reaparició de Camila amb unes joies tan importants per a ella.