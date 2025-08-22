Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Dona gran somrient amb un barret blanc elegant i un collaret de perles; al fons hi ha una dona desenfocada i tres signes d’exclamació vermells.
Sorpresa a Anglaterra davant l'última hora de la reina Camila | Instagram, xcatalunya.cat, @RoyalFamily
Gent

Anglaterra, sense paraules per la informació d’última hora sobre la reina Camila

S'ha revelat una informació d'última hora sobre la reina Camila que ha deixat tothom sense paraules a Anglaterra

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Anglaterra ha quedat sense paraules perquè Camila ha posat punt final a les seves vacances privades. Ho ha fet després de la seva comentada escapada pel Mediterrani, una escapada a bord de l'espectacular iot Zenobia. Una embarcació propietat del milionari Wafic Said.

L'esposa del rei Carles III va reaparèixer juntament amb ell la setmana passada i va estar present als actes amb motiu del 80è aniversari del Dia de la Victòria sobre el Japó. També va assistir a un servei religiós a la capella propera al Castell de Balmoral. Allà es troba el monarca aquests dies.

Un home amb vestit gris clar conversa amb una dona de cabell ros i barret beix en un entorn a l’aire lliure amb flors i un edifici de maó al fons.
La reina Camila ha presidit la segona jornada del Festival d’Ebor | Instagram @theroyalfamily

El passat dijous Camila va deixar Escòcia i va viatjar fins a York per complir un nou compromís: Va presidir la segona jornada del Festival d'Ebor. Una de les celebracions hípiques més importants del Regne Unit. Un esdeveniment només superat pel prestigiós Ascot.

Camila d'Anglaterra deixa Escòcia enrere per complir amb els seus compromisos

Camila va triar un look discret, però elegant i va lluir un abric en to pastel. A sota, un vestit amb fons blanc i estampat floral. Sobre el cap, un barret de color cru i als peus, sabates de saló amb taló baix, una aposta clàssica i sòbria.

Però el que més ha cridat l'atenció han estat les seves joies. La reina ha recuperat peces molt especials del seu joier personal. No formen part de la col·lecció dels Windsor, són propietat de la mateixa Camila i la majoria han estat regals del rei Carles III.

Un genet amb casc i uniforme morat somriu mentre conversa amb una dona gran que porta un barret clar i un vestit de flors.
La reina Camila ha lluit un collaret de la seva col·lecció privada | Instagram, @theroyalfamily

En aquesta ocasió ha portat un collaret de quatre fils de perles, una peça amb fermall de topazis i diamants de 1830. El monarca el va comprar l'any 2000 per unes 23.000 lliures. El va adquirir en una subhasta juntament amb les arracades a joc.

La reina els ha fet servir en ocasions assenyalades: Va aparèixer amb ells en un banquet al Pakistan el 2006. Fins i tot va recórrer al conjunt en actes després de la mort de la reina Isabel II.

Ningú a Anglaterra esperava la gran notícia sobre les joies de Camila

El detall no és menor perquè les perles s'associen al dol, però a més, la joia guarda un vincle íntim amb Carles III. Tot i que Camila la va estrenar l'any 2006, l'aleshores príncep l'havia comprat sis anys abans, tot just havien passat tres de la tràgica mort de Lady Di. La reina va preferir esperar i va ser un gest de prudència.

Un home amb vestit lliura un flascó a una dona gran amb barret en un esdeveniment a l’aire lliure.
La reina Camila va estrenar el collaret l'any 2006 | Instagram @theroyalfamily

No obstant això, l'any 2000 la parella es va deixar veure junta a l'hotel Ritz, va ser durant l'aniversari de la germana de Camila. Aquella nit l'actual reina va lluir un collaret de perles molt semblant. Però amb una gran maragda central.

Avui Anglaterra ha rebut aquesta informació d'última hora. I el país ha quedat sense paraules davant la reaparició de Camila amb unes joies tan importants per a ella.

➡️ Gent