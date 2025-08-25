La princesa Leonor (19 anys) pren una decisió emotiva amb el seu avi, Jesús Ortiz

La princesa Leonor torna a convertir-se en el centre de totes les mirades, després que hagi transcendit la darrera i emotiva decisió que ha pres amb el seu avi, Jesús Ortiz. Una informació que ha sortit a la llum tot just uns dies abans que aquesta jove de 19 anys doni el tret de sortida a la nova etapa de la seva vida.
Serà el pròxim 31 d’agost quan l’hereva al tron es desplaci fins a la base aèria de San Javier, Múrcia, per començar la darrera fase de la seva formació castrense. Un nou repte que començarà oficialment l’1 de setembre.
Allà, i després de passar per l’Acadèmia General Militar de l’Exèrcit de Terra i per l’Escola Naval Militar de Marín, la princesa Leonor s’unirà a la resta d’alumnes de l’Acadèmia General de l’Aire.
Tanmateix, dies abans de començar aquesta nova etapa formativa, la primogènita dels reis Felip i Letícia ha pres una emotiva decisió: acomiadar-se del seu avi, Jesús Ortiz.
Aquesta informació ha estat interpretada per molts com una mostra més de maduresa i sensibilitat per part de l’hereva al tron. I és que, als seus 19 anys, la princesa Leonor ja afronta una agenda carregada de compromisos oficials, tot i que això no li ha impedit atendre els seus vincles personals.
La princesa Leonor no vol marxar a Múrcia sense abans acomiadar-se del seu avi, Jesús Ortiz
La princesa Leonor, una de les figures més seguides i millor valorades dins la Corona espanyola, ha tornat a convertir-se en notícia després de protagonitzar un nou gest carregat d’emoció.
Segons ha transcendit en les darreres hores, la futura reina del nostre país no vol començar la seva nova etapa a Múrcia sense abans acomiadar-se del seu avi matern, Jesús Ortiz. Amb aquest detall, l’hereva demostra que, malgrat les seves obligacions institucionals, manté molt present el vincle amb els seus.
Fins ara, no han transcendit més detalls sobre aquesta trobada. Tanmateix, tot apunta que es tractarà d’una trobada íntima en què tindrà l’oportunitat de passar temps amb una de les persones més importants de la seva vida.
Tanmateix, i encara que la princesa Leonor estarà durant mesos lluny de Jesús Ortiz i de la resta de la seva família, en aquesta ocasió comptarà amb el suport d’algú molt especial. I és que, com tots sabem, la seva àvia Paloma Rocasolano viu des de fa anys a la província de Múrcia.
Aquesta proximitat geogràfica serà clau perquè àvia i neta puguin compartir més temps juntes durant aquesta nova etapa. Un privilegi que la jove de 19 anys no ha tingut en els seus dos primers anys de formació militar.