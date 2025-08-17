Sorpresa al Regne Unit: desvetllen el pla secret de la princesa Anna amb Charlotte

Al Regne Unit ha esclatat una gran notícia inesperada que té com a protagonistes la princesa Anna i la petita Charlotte, filla del príncep Guillem i Kate Middleton. La discreció d'ambdues havia mantingut el secret a resguard, però ara s'ha revelat que la neta de Lady Di rep una formació especial.
Les imatges de Charlotte en actes oficials ja havien cridat l'atenció pel seu posat i correcció. Tanmateix, ningú no imaginava que darrere d'aquesta maduresa infantil hi hagués un pla acuradament dissenyat per la seva tia àvia. Per què es parla d'un projecte tan significatiu per al seu futur dins de la Família Reial?
La princesa Anna prepara Charlotte amb un pla secret per ser la "princesa perfecta"
Charlotte encara no ha fet deu anys, però ja és vista com una nena sorprenentment conscient del seu rol públic. Cada aparició seva al balcó del Palau de Buckingham o en un carruatge reial s'analitza al detall, especialment quan corregeix amb naturalitat els seus germans George i Louis.
El contrast entre ella i el petit Louis ha estat evident en diverses ocasions, cosa que ha reforçat la idea que Charlotte té un caràcter més ferm i preparat. La pregunta que molts es feien era com havia adquirit aquestes habilitats de protocol tan aviat.
En aquest punt apareix la figura de la princesa Anna, una de les dones més respectades de la monarquia britànica. Coneguda per la seva disciplina i sentit del deure, ha estat assenyalada pels mitjans com la gran guia de Charlotte a l'ombra.
Segons ha revelat la premsa anglesa, la princesa Anna hauria pres sota la seva tutela la seva neboda neta Charlotte. La intenció seria ensenyar-li, des de ben petita, com comportar-se en públic i com afrontar les exigències de la vida reial.
Una font propera al palau, citada per diversos diaris britànics, va assegurar que les dues princeses "parlen tot el temps, de tot i de res". Aquest vincle proper s'hauria convertit en la base d'un ensenyament discret, però fonamental per a la filla dels prínceps de Gal·les.
Els consells d'Anna són tan pràctics com directes. "Li hauria ensenyat com mantenir converses, però també com acabar-les i seguir endavant sense molestar ningú", apunta la publicació. Una habilitat clau en un entorn on cada gest és observat.
A més, segons aquestes fonts, la germana de Carles III no ha dubtat a advertir-la sobre errors passats dins de la família. Com per exemple "l'uniforme nazi que va lluir el príncep Harry en una festa o la discutible indumentària de Beatriz de York al casament dels seus pares". Una manera de subratllar que fins i tot els detalls més petits poden marcar la imatge d'un membre de la reialesa.
El llegat de la princesa Anna i el futur de Charlotte
L'estratègia de la princesa Anna no és casualitat. Ella mateixa va haver de forjar el seu lloc a la institució després de l'arribada del seu germà gran Carles. Tot i no estar destinada a regnar, va trobar en la feina constant i la disciplina una manera de consolidar el seu paper.
Charlotte afrontarà una situació similar. El seu germà George serà l'hereu al tron, però ella haurà de construir la seva identitat sense caure en la sensació de ser una "substitut" o "recanvi". Uns termes que el príncep Harry va utilitzar per descriure el seu propi lloc a la família.
Segons va publicar The Mirror, la princesa Anna estaria preparant Charlotte no només per ser "la princesa perfecta", sinó també per estar a punt com una "reina d'emergència". Aquest concepte reflecteix la importància que pot arribar a tenir la segona filla de Guillem i Kate en moments decisius per a la monarquia.
En aquest pla encaixa també la possibilitat que Charlotte hereti el títol de "princesa reial", reservat a la filla gran del sobirà. Només set dones l'han ostentat des del segle XVII, cosa que el converteix en un honor d'enorme rellevància històrica.
La revelació sobre el pla secret de la princesa Anna amb Charlotte confirma la importància del vincle entre ambdues. La neboda neta aprèn de l'exemple de la seva tia àvia, absorbint des de petita lliçons de protocol i fortalesa. En aquest llegat s'amaga la clau perquè Charlotte esdevingui la princesa perfecta i una figura decisiva per a la monarquia britànica.