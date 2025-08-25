El pas important de Rafa Nadal i Xisca Perelló en donar la benvinguda al nou nadó

Rafa Nadal i Xisca Perelló han fet un pas molt important en la seva vida familiar després de la recent arribada del seu segon fill. La parella ha experimentat canvis significatius que reflecteixen la nova etapa que estan vivint després d'ampliar la família. Aquest moviment va més enllà de la paternitat i comporta decisions transcendents que marcaran el seu futur pròxim.
El naixement de Miquel el 7 d'agost ha omplert d'alegria la llar de Rafa i Xisca, gairebé tres anys després de l'arribada de Rafael, el seu primer fill. L'arribada del nadó ha suposat una alegria renovada per a la parella i ha marcat l'inici d'una nova etapa familiar. Aquest moment especial ha portat Nadal i Xisca a planificar els pròxims passos en la seva vida junts.
En una entrevista recent, Rafa Nadal ha explicat que, juntament amb la seva esposa, han pres la decisió de mudar-se a una nova casa per adaptar-se millor a la seva vida actual. Aquest nou habitatge està situat a Porto Cristo, Manacor, a Mallorca, un lloc molt estimat pel tenista. La decisió de canviar de residència respon a la recerca d'un ambient que els permeti gaudir més plenament d'aquesta etapa familiar.
L'arribada del seu segon fill impulsa Rafa Nadal i Xisca Perelló a donar un nou rumb a la seva vida a Mallorca
La casa en què han invertit temps i esforç fa anys que està en construcció i ha estat dissenyada per l'arquitecte mallorquí Tomeu Esteva. Amb una superfície de 1.500 metres quadrats i ubicada en un terreny de 7.000 metres quadrats, la mansió compta amb impressionants vistes al mar Mediterrani. Aquest entorn ofereix un equilibri perfecte entre privacitat i bellesa natural.
Entre les comoditats que ofereix hi ha una piscina amb vistes al mar, gimnàs, spa, un moll per al iot i fins i tot un heliport. A més, la propietat és a prop de la Rafa Nadal Academy, el centre esportiu que el tenista va fundar el 2016, cosa que l'ajuda a equilibrar la seva vida personal i professional. Sens dubte, un lloc dissenyat per al descans i el gaudi.
Lluny del tennis, Rafa construeix una vida diferent al costat de Xisca i els seus fills
Rafa Nadal ha confessat sentir-se en pau amb la seva nova etapa, lluny de les exigències del tennis professional. Després d'anunciar la seva retirada el passat novembre, està gaudint del seu temps com a pare a temps complet i de nous hobbies com el futbol. L'exnúmero u del món ha expressat que està en procés de descobrir quina direcció vol prendre en aquesta nova fase de la seva vida.
Amb aquest important canvi, Rafa i Xisca estan donant forma a un futur ple de calma i oportunitats. L'arribada de Miquel ha estat només l'inici d'aquesta etapa de renovació, on la família i el benestar personal ocupen el centre. Mallorca continuarà sent testimoni de la vida i creixement d'aquesta família tan estimada i admirada.