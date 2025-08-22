Un testimoni destapa com tracta Kate Middleton al príncep George: 'Ho veig'

Kate Middleton ha tornat a ser notícia, aquesta vegada no pel seu paper institucional, sinó per la seva faceta més íntima, la de mare. Una persona propera al seu entorn ha compartit a Hello! una observació reveladora sobre com es comporta la princesa de Gal·les quan acompanya el príncep George als seus partits escolars. La seva implicació maternal ha quedat al descobert gràcies a una font inesperada.
Segons recull la revista britànica, una testimoni habitual ha relatat com veu la Kate en un entorn natural, propera i atenta amb el príncep George. “El veig força sovint”, ha afirmat amb claredat, deixant palès que les seves paraules no es basen en rumors ni en una trobada puntual. Es tracta d’una mare que assisteix habitualment als partits escolars on coincideixen els fills d’ambdues famílies, observant la princesa amb detall.
Panthea Parker, coneguda per la seva participació a The Real Housewives of London, ha ofert detalls sobre la rutina de la Kate en aquests esdeveniments. “El meu fill juga contra el seu a rugbi i a futbol, així que sempre som al seu col·legi o al meu”, ha explicat. El seu testimoni deixa clar que la Kate no només hi és present, sinó que tracta en George amb atenció i afecte, i sempre anima el seu fill.
Un vincle familiar enfortit a través de l’esport
Parker ha afegit que, tot i que no manté converses directes amb la Kate, observa sovint el seu comportament. El que més li crida l’atenció és la presència ininterrompuda de la princesa a cada partit, mostrant interès i suport constant. “Mai es perd cap partit dels seus fills, és realment increïble”, ha comentat.
Aquest retrat se suma a altres evidències públiques de l’estil de criança dels ducs de Gal·les. La princesa ha explicat en diverses ocasions que els seus fills són molt actius i gaudeixen de l’esport, cosa que ella i Guillem fomenten amb entusiasme. El 2023, durant una recepció en honor a l’equip nacional de rugbi en cadira de rodes, la Kate va afirmar: “Sempre som una mica competitius entre nosaltres”.
Kate Middleton, una mare present i compromesa amb el príncep George i els seus germans
Al llarg de l’estiu, la família ha estat vista en diferents esdeveniments esportius, reforçant aquesta rutina. El 13 de juliol els prínceps de Gal·les van portar en George i la Charlotte a la final masculina de Wimbledon. En una altra ocasió, la Charlotte va acompanyar el seu pare a la final de l’Eurocopa femenina, mostrant com l’esport uneix la família.
Actualment, els prínceps de Gal·les estan en procés de mudança a la seva nova llar a Forest Lodge, amb instal·lacions esportives com una pista de tennis. Aquest espai permetrà als nens continuar desenvolupant la seva passió per l’esport en un entorn segur i privat. George, Charlotte i Louis creixen en una llar on els seus pares no només imposen normes, sinó que comparteixen temps de qualitat i passions comunes.
El testimoni de Panthea Parker confirma la dedicació de Kate Middleton com a mare. Implicada, discreta i sempre present, la seva actitud reflecteix un compromís real amb el benestar i l’educació dels seus fills. En especial, amb el príncep George, a qui acompanya i anima constantment en cada activitat.