Kate Middleton i el príncep Guillem trenquen el silenci i anuncien una cosa important

En plenes vacances privades, Kate Middleton i el príncep Guillem han decidit trencar el seu silenci per deixar al descobert una informació molt important. Intervenció que s'ha produït durant un dels primers actes de la Corona britànica.
El passat divendres, 15 d'agost, Carles III, la reina Camila i diversos membres de la Família Reial britànica van assistir al 80è aniversari del Dia de la Victòria sobre el Japó. Un important acte oficial que s'ha convertit en el primer de la seva agenda després de les seves vacances d'estiu.
Tanmateix, malgrat el gran pes que té aquest aniversari al Regne Unit, fa uns dies es va confirmar que Kate Middleton i el príncep Guillem no hi serien presents. I és que, tot i formar part del nucli principal de la monarquia, els futurs monarques no van veure necessari interrompre les seves vacances per això.
Però, igual que el príncep Harry, tots dos van voler ser-hi presents d'alguna manera. Per això, no s'ho van pensar dues vegades a l'hora de retre homenatge als qui van servir durant la guerra mitjançant un missatge escrit. Paraules que es van llegir després del discurs de sis minuts de Carles III per commemorar el VJ80.
Kate Middleton i el príncep Guillem van voler ser presents al 80è aniversari del Dia de la Victòria sobre el Japó
A través del seu missatge, Kate Middleton i el príncep Guillem van voler destacar la valentia dels soldats britànics i de la Commonwealth que van combatre al front de l'Àsia-Pacífic. De fet, van parlar d'un "deute perdurable" amb l'anomenada generació més gran.
Aquest emotiu gest es va produir abans d'un acte commemoratiu transmès per televisió a Staffordshire, que va retre homenatge a tots els qui van servir a la zona de l'Àsia-Pacífic. Un acte al qual van assistir diverses figures rellevants del país.
El missatge de Kate Middleton i el príncep Guillem va ser difós just després que Carles III pronunciés un discurs gravat. Paraules que es van emetre a les 7:30 del matí a tot el Regne Unit i la Commonwealth.
Per la seva banda, els futurs monarques del Regne Unit van voler homenatjar amb unes paraules emotives tots aquells que, el 1945, van posar la seva vida en joc per la resta de britànics:
"Avui, en el 80è aniversari del Dia de la Victòria sobre el Japó, recordem el coratge, el sacrifici i la resiliència de tots els qui van servir. Avui pensem especialment en aquelles tropes britàniques i de la Commonwealth que van lluitar a l'Àsia-Pacífic".
La cerimònia televisada al memorial de Staffordshire va retre tribut a tots els qui van lluitar a l'Àsia-Pacífic. Entre ells, els distingits amb la Burma Star, els veterans de l'Exèrcit Britànic de l'Índia, antics presoners de guerra i els qui van participar en batalles com Kohima i Imphal.
Durant l'esdeveniment, els monarques van deixar ofrenes florals, igual que altres representants destacats. Posteriorment, va tenir lloc una demostració aèria a càrrec dels Red Arrows.
La commemoració va concloure amb el sobrevol del Battle of Britain Memorial Flight. A més, el rei i la reina van assistir a una recepció juntament amb veterans de la Segona Guerra Mundial.