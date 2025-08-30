El gest de la infanta Sofia que destapa les mentides que s'han explicat sobre ella

La infanta Sofia torna a convertir-se en el centre de totes les mirades, després que hagi sortit a la llum la darrera i inesperada decisió personal que ha pres. Gest amb el qual ha desmentit totes i cadascuna de les mentides que s'han explicat sobre ella.
Durant els darrers mesos, alguns mitjans de comunicació han deixat més d'un sense paraules amb les informacions que han difós sobre la filla petita de Felip i Letícia.
Entre moltes altres coses, s'ha posat sobre la taula la possibilitat que la infanta Sofia hagi heretat el que molts han batejat com el ‘gen Borbó’. I és que, segons apunten, el caràcter de la jove seria molt diferent del de la seva germana gran, la princesa Leonor.
Tal com han assenyalat en diverses ocasions, Sofia sentiria una debilitat per les festes i reunions socials. De fet, es va arribar a dir durant mesos que el seu rendiment a l'internat de Gal·les no era l'adequat a causa de la seva suposada i desenfrenada vida social.
A això s'hi sumaria la manca de responsabilitat que presumptament caracteritza la infanta Sofia. Unes afirmacions que han posat en dubte la imatge pública de la segona filla dels reis.
Però el que realment ha fet saltar totes les alarmes ha estat la darrera notícia que han publicat diversos mitjans del nostre país. I és que, segons ells, la seva intenció era tornar a Mallorca abans d'instal·lar-se a Portugal per interessar-se per l'estat de Jaime Anglada.
Tanmateix, tal com han assenyalat, l'objectiu de la infanta Sofia serà un altre ben diferent: gaudir a l'illa dels darrers dies de les seves vacances. D'aquesta manera, els rumors suggereixen que la seva estada tindria un caràcter més lúdic que familiar.
No obstant això, el darrer gest de la jove ha tombat completament totes les especulacions que han sortit a la llum en relació amb el seu suposat i qüestionable estil de vida. I és que, a diferència del que s'ha dit, finalment ha optat per quedar-se a Madrid amb els seus éssers estimats.
Tal com s'ha confirmat, a partir del mes de setembre, la infanta Sofia s'instal·larà a Portugal per començar els seus estudis universitaris al Forward College. Durant el seu pas per aquesta institució privada adscrita a la Universitat de Londres, la jove cursarà la carrera de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals.
D'altra banda, també ha transcendit que aquest pla d'estudis es desenvoluparà en tres capitals europees: Lisboa, París i, finalment, Berlín. Ciutats on la germana de Leonor viurà durant un any.
Tanmateix, abans que la infanta Sofia comenci la seva etapa universitària, diversos mitjans han assegurat que la seva intenció era gaudir al màxim de què li queda d'estiu. Però res més lluny de la realitat.
Malgrat tots els rumors anteriorment esmentats, s'ha confirmat que la filla de Felip i Letícia finalment no ha viatjat a Mallorca després de gaudir de les seves vacances privades. En lloc d'això, ha decidit romandre a Madrid, mantenint un perfil discret i sense protagonitzar cap escàndol.
Tots els indicis apunten que la intenció de la infanta Sofia és aprofitar els darrers dies que li queden a Espanya amb els seus pares i la seva germana Leonor. Una decisió que, malgrat tot el que s'ha dit d'ella, reflecteix un comportament responsable i centrat en la seva família.
D'aquesta manera, ha aconseguit desmentir els rumors que la titllaven de festera i irresponsable. A més, també ha aconseguit posar fi a les especulacions sobre la suposada mala relació que manté amb la reina Letícia i el rei Felip VI.