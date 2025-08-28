El bonic poble de Lleida on va néixer Carles Puyol: la trista història amb el seu pare

Està situat al Pirineu de Lleida, a prop del Flamisell i la Noguera Pallaresa. Es diu La Pobla de Segur i és on Carles Puyol va néixer i créixer. El seu entorn guarda silencis antics que semblen presagiar tragèdies íntimes. Allà, Carles Puyol hi trobà arrels profundes. Però el destí, el novembre de 2006, va torçar aquell passat serè amb un cop inesperat, colpidor i real.
L'encant històric de La Pobla de Segur
La Pobla de Segur és un poble amb vestigis altmedievals, nascuda entorn de l'antiga Esplugues de Segur. El 1268, la creació d'una "Carta de Població" va impulsar la seva transformació en vila mercat. Avui compta amb uns 3 000 habitants, segons registres recents. L'economia local pivota en el comerç, l'artesania, l'agricultura, la ramaderia i un turisme tranquil.
El seu paisatge es completa amb patrimoni religiós romànic com l'església de Sant Miquel del Pui. Aquí, cada 8 de maig encara se celebra una romeria tradicional. El Tren dels Llacs, amb locomotores històriques, connecta la vila amb Lleida travessant embassaments i paisatges fascinants. També destaca la Central Hidràulica, pionera en electrificació pirinenca des dels anys vint.
El tràgic succés que va trencar el silenci
El 3 de novembre de 2006, la vida de la família Puyol va quedar marcada per sempre. Josep Puyol, de 56 anys, va patir un accident laboral a Sarroca de Bellera. Va bolcar la retroexcavadora que conduïa en tasques de condicionament de camins. La tragèdia el va atrapar entre el ferro i la pols.
Carles Puyol, aleshores de viatge amb el Barça, va rebre la notícia en aterrar l'avió a la Corunya. Frank Rijkaard, el seu entrenador, va ser qui li ho va comunicar i el mateix equip li va traslladar el condol. Ell va emprendre un vol immediat de tornada a casa. A la seva arribada a l'aeroport, l'esperaven Joan Laporta i altres directius, a més de la seva parella i persones properes, per acompanyar-lo fins al seu poble natal.
Xoc emocional
El capità blaugrana s'enfrontava a un dol evident, entre records del seu pare i el pes de la seva figura com a líder de l'equip. El vincle emocional era evident.
Carles descriu a la seva biografia que el seu pare era el seu model de dedicació diària, esforçant-se pel benestar familiar. El buit que aquell home treballador va deixar enrere va marcar un abans i un després a la seva vida.
Carles Puyol, tota una vida al Barça
Carles Puyol, considerat un dels grans capitans de la història del FC Barcelona, va construir un palmarès envejable al llarg de la seva carrera. Amb el club blaugrana va aixecar sis títols de Lliga, a les temporades 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 i 2012-2013.
En l'àmbit continental va conquerir tres Lligues de Campions, el 2006 a París, el 2009 a Roma i el 2011 a Wembley. També es va coronar a la Copa del Rei en dues ocasions, el 2009 i el 2012. També va aconseguir sis Supercopes d'Espanya, tres Supercopes d'Europa i dos Mundials de Clubs.
En total, amb el Barcelona va sumar 21 títols oficials, tots amb la samarreta que va defensar des de 1999 fins al 2014. Amb la selecció espanyola també hi va deixar empremta.
Campió d'Europa el 2008, sent un dels líders de la defensa. Campió del món el 2010 a Sud-àfrica, on va marcar el gol històric de cap davant Alemanya a semifinals.