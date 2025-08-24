Felicitat màxima a la Família Reial gràcies a la gran notícia sobre la infanta Sofia

La Casa Reial viu dies d'alegria i expectació. La raó no és cap altra que la Gran notícia que protagonitza la infanta Sofia: ja està llesta per iniciar els seus estudis universitaris. El compte enrere ha començat per a Sofia, que en només unes setmanes posarà rumb a una nova etapa marcada per la independència, la formació internacional i el compromís amb el futur.
Aquest setembre no s'assemblarà a cap dels anteriors a la Zarzuela. Després d'un estiu relaxat, amb jornades assolellades a Palma de Mallorca i escapades gastronòmiques en família, la reina Letícia i les seves filles es preparen per separar-se i assumir nous reptes.
La princesa Leonor continuarà intensificant la seva formació militar, mentre que Sofia donarà inici a una experiència universitària que la situarà en un escenari diferent. Però amb un propòsit comú: continuar enfortint la institució des de la seva pròpia trajectòria.
Sofia aviat s'acomiadarà de la Família Reial per començar els seus estudis universitaris
La gran novetat és que Sofia cursarà Ciències Polítiques i Relacions Internacionals a Forward College, un innovador centre adscrit a la Universitat de Londres. El projecte acadèmic, fundat el 2021, presumeix d'una metodologia selectiva: només un de cada onze candidats aconsegueix ingressar-hi, i ofereix un itinerari amb campus repartits a Lisboa, París i Berlín. Precisament en aquestes ciutats desenvoluparà Sofia la seva formació escolar, sempre a menys de tres hores de vol de Madrid, cosa que garanteix un equilibri entre proximitat familiar i autonomia personal.
Amb unes qualificacions brillants en la seva trajectòria prèvia i un caràcter marcat per l'empatia, Sofia afrontarà assignatures inicials com Filosofia, Història o Negocis. Encara es desconeix si viurà en residència universitària o en un allotjament propi, però el que està clar és que compartirà un ambient cosmopolita i competitiu que reforçarà la seva visió internacional.
Sofia omple d'orgull la Família Reial amb la seva darrera hora
El cost dels estudis, xifrat al voltant dels 18.500 euros anuals, serà sufragat pels reis amb càrrec a la seva assignació oficial. Més enllà de la inversió econòmica, l'elecció acadèmica de Sofia amaga un missatge clar: la seva aposta per les ciències socials i polítiques revela un interès pel paper institucional que, a poc a poc, comença a assumir amb més protagonisme.
La Família Reial, orgullosa d'aquest gran pas, celebra que la infanta comenci al setembre una etapa universitària carregada de reptes, il·lusió i projecció de futur. Una notícia que, sens dubte, marca una fita en la vida de la benjamina de la Casa Reial.