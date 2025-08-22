Alegria a la Zarzuela gràcies a la gran notícia sobre la infanta Sofia i la seva mare

Al Palau de la Zarzuela s'ha viscut en els últims dies un clima de màxima alegria. La raó ha estat una notícia relacionada amb la infanta Sofia i amb la reina Letícia. Totes dues han compartit una mateixa passió i aquesta complicitat s'ha convertit en motiu d'orgull per a tota la Família Reial.
S'ha confirmat que Sofia ha seguit les indicacions de la seva mare i que ha pres una decisió clau per al seu futur immediat. La filla menor dels reis ja ha entrat en el compte enrere per iniciar una de les etapes més importants de la seva vida.
Tal com ha confirmat la Casa Reial fa unes setmanes, la infanta Sofia no ha seguit els passos de la seva germana Leonor i no ha optat per la formació militar. En el seu lloc, ha triat obrir-se camí directament en l'àmbit universitari.
La infanta Sofia deixarà aviat Zarzuela per continuar amb els seus estudis
Després d'haver completat els seus estudis a l'Atlantic College de Gal·les, Sofia ha preparat amb il·lusió la seva arribada a Portugal. D'aquí a uns dies començarà allà el primer curs del seu grau en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals.
El programa acadèmic s'ha dissenyat en anglès, tot i que també inclou assignatures en portuguès, francès i alemany. El pla s'emmarca en el Forward College, amb seus a Lisboa, París i Berlín. S'ha garantit que tots els títols estan reconeguts per l'Espai Europeu d'Educació Superior i que el centre està vinculat al prestigiós London School of Economics.
L'elecció de Lisboa com a primer destí no ha estat casual. La capital portuguesa es troba a poques hores de Madrid i manté llaços històrics amb la Família Reial espanyola.
Allà va debutar Leonor el 2024 en la seva primera visita internacional i allà s'han consolidat les estretes relacions amb el president Marcelo Rebelo de Sousa, gran amic dels reis. Tot apunta que el mandatari portuguès estarà molt pendent de l'estada de Sofia al seu país.
Sofia ha triat el seu primer destí lluny de Zarzuela amb ajuda del seu entorn
La reina Letícia també ha mostrat en diverses ocasions el seu especial afecte per Portugal. Ha gaudit d'estades privades, com la del 2011 al castell de l'empresari Vasco Manuel de Quevedo Pereira Coutinho. A més, ha expressat públicament el seu amor pel fado.
Ha assistit a concerts de Carminho i el 2018 va rebre una sorpresa de Rebelo de Sousa amb l'actuació de Cuca Roseta a El Pardo. Per tot això, la notícia ha estat rebuda a Zarzuela amb enorme entusiasme. Sofia ha apostat per un camí internacional i cosmopolita, i ho ha fet seguint l'exemple i la inspiració de la seva mare.
La reina Letícia ha transmès a la seva filla la passió per Portugal i per la seva cultura. Ara, aquesta influència s'ha convertit en motor d'un nou futur que ha omplert de satisfacció tota la família.