El gesto de la infanta Sofía que destapa las mentiras que se han contado sobre ella

La infanta Sofía vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas, después de que haya salido a la luz la última e inesperada decisión personal que ha tomado. Gesto con el que ha desmentido todas y cada una de las mentiras que se han contado sobre ella.

Durante los últimos meses, algunos medio han dejado a más de uno sin palabras con las informaciones que han difundido sobre la infanta Sofía.

| Casa Real

Entre otras muchas cosas, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la infanta Sofía haya heredado lo que muchos han bautizado como el ‘gen Borbón’. Y es que, según apuntan, el carácter de la joven sería muy diferente al de su hermana mayor, la princesa Leonor.

Tal y como han señalado en varias ocasiones, Sofía sentiría una debilidad por las fiestas y reuniones sociales. De hecho, se llegó a decir durante meses que su rendimiento en el internado de Gales no era el adecuado debido a su supuesta y desenfrenada vida social.

A esto se sumaría la falta de responsabilidad que presuntamente caracteriza a la infanta Sofía. Unas afirmaciones que han puesto en duda la imagen pública de la segunda hija de los reyes.

| @CasaReal, Instagram

Pero lo que realmente ha hecho saltar todas las alarmas ha sido la última noticia que han publicado varios medios de nuestro país. Y es que, según ellos, su intención era regresar a Mallorca antes de instalarse en Portugal para interesarse por el estado de Jaime Anglada.

Sin embargo, tal y como han señalado, el objetivo de la infanta Sofía será otro muy diferente: disfrutar en la isla de los últimos días de sus vacaciones. De esta forma, los rumores sugieren que su estancia tendría un carácter más lúdico que familiar.

No obstante, el último gesto de la joven ha tumbado por completo todas las especulaciones que han salido a la luz en relación con su supuesto y cuestionable estilo de vida. Y es que, a diferencia de lo que se ha dicho, finalmente ha optado por quedarse en Madrid junto a sus seres queridos.

La última decisión de la infanta Sofía desmiente por completo las mentiras que se han dicho sobre ella

Tal y como se ha confirmado, a partir del mes de septiembre, la infanta Sofía se instalará en Portugal para comenzar sus estudios universitarios en el Forward College. Durante su paso por esta institución privada adscrita a la Universidad de Londres, la joven cursará la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Por otro lado, también ha trascendido que este plan de estudios se desarrollará en tres capitales europeas: Lisboa, París y, por último, Berlín. Ciudades en las que la hermana de Leonor vivirá durante un año.

| Europapress

Sin embargo, antes de que la infanta Sofía comience con su etapa universitaria, varios medios han asegurado que su intención era disfrutar al máximo de lo que le queda de verano. Pero nada más lejos de la realidad.

A pesar de todos los rumores anteriormente mencionados, se ha confirmado que la hija de Felipe y Letizia finalmente no ha viajado a Mallorca tras disfrutar de sus vacaciones privadas. En lugar de ello, ha decidido permanecer en Madrid, manteniendo un perfil discreto y sin protagonizar ningún escándalo.

Todo apunta a que la intención de la infanta Sofía es aprovechar los últimos días que le quedan en España junto a sus padres y su hermana Leonor. Una decisión que, a pesar de todo lo que se ha dicho de ella, refleja un comportamiento responsable y centrado en su familia.

De esta manera, ha conseguido desmentir los rumores que la tildaban de fiestera e irresponsable. Además, también ha logrado poner fin a las especulaciones sobre la supuesta mala relación que mantiene con la reina Letizia y el rey Felipe VI.