El document sobre la reina Letícia que ha deixat el rei Felip sense saber què dir

La reina Letícia es converteix en una de les protagonistes del dia després que un important i revelador document hagi sortit a la llum. Informe que, segur, ha deixat el rei Felip sense paraules.
Com cada any, la revista Vanitatis ha publicat, en col·laboració amb la consultora IMOP Insights, el V informe Borbó. Aquest escrit ofereix una visió actual del vincle que els espanyols mantenen amb la monarquia d'aquest país.
L'estudi mostra una tendència clara: la institució ha recuperat part del reconeixement perdut en l'última dècada. Aquest ressorgiment s'apunta a un nou eix de legitimitat representat per dues figures femenines: la reina Letícia i la princesa Leonor.
Per la seva banda, el rei Felip ha obtingut un 43,7% d'opinions favorables, davant d'un 21,1% de rebuig. Tanmateix, la neutralitat se situa en el 35,2%, cosa que evidencia respecte cap a la Corona, encara que amb reserves emocionals.
La reina Letícia es converteix en una de les figures més ben valorades dins la Corona espanyola
El capítol més destacat de l'informe se centra en la valoració de la reina Letícia i la princesa Leonor, dades que, sens dubte, han deixat sense paraules el rei Felip. Totes dues s'han consolidat com els principals actius simbòlics de la Monarquia espanyola.
Per la seva banda, la monarca aconsegueix per primera vegada superar el 60% d'opinions favorables. Aquest rècord la converteix en la figura més ben valorada de la família reial, fins i tot entre sectors obertament republicans. I és que el seu estil sobri i professional han contribuït a aquest resultat.
A més, el seu perfil discret, el seu compromís amb una agenda independent i la seva distància respecte al model clàssic de consort semblen claus de la seva bona acollida. Aquests trets han permès a la reina Letícia construir una identitat pròpia dins la institució.
Al seu torn, la princesa d'Astúries també referma el seu paper dins la Corona. La seva valoració positiva creix fins i tot en col·lectius habitualment crítics, ja que projecta una imatge fresca i moderna que connecta amb públics diversos.
La seva formació acadèmica, la seva presència creixent en actes oficials i el seu caràcter ferm, però reservat han estat claus per apropar-se a la ciutadania. Aquests elements reforcen el seu paper com a figura transversal i, en aquest sentit, es perfila com a clau en la continuïtat de la institució a llarg termini.
La popularitat de la Monarquia ha crescut després de l'arribada del rei Felip al tron
En els últims anys, la popularitat de la Monarquia espanyola havia anat disminuint de manera considerable i progressiva. Una tendència que va tenir el seu punt més alt el 2014, quan van sortir a la llum tots els escàndols relacionats amb la fortuna oculta i els excessos de Joan Carles I.
Tanmateix, per primera vegada des que existeix aquest informe, més del 36% dels enquestats considera que la institució és avui molt més sòlida que el 2014. De fet, la percepció de debilitat baixa al 38%, mentre que creix el grup que la veu com un element d'estabilitat (33,2%).
D'entre els èxits més valorats del regnat del rei Felip VI, els ciutadans esmenten principalment la recuperació del prestigi institucional (19,4%), la transparència (17,2%) i la professionalitat (13,8%). Atributs que, fins i tot, són apreciats per votants d'esquerra i joves.
Un altre aspecte destacat és l'augment de qui percep més proximitat per part del monarca. I és que aquest percentatge ha passat del 3,9% el 2024 al 9% el 2025. Es tracta d'un canvi que reforça la connexió entre el rei Felip i la ciutadania.
Durant aquesta enquesta, també s'ha dut a terme una anàlisi per perfils socials. En ella s'han tingut en compte factors com el sexe, l'edat, el lloc de residència o les creences polítiques.