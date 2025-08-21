El viatge secret del rei Felip que haurà deixat muda la família de Jaime Anglada

Després de setmanes de misteris, acaba de sortir a la llum tota la informació sobre l'últim i inesperat viatge secret que ha fet el rei Felip en les últimes hores. Gran notícia que, sens dubte, ha aconseguit deixar sense paraules la família de Jaime Anglada.
Va ser el passat 6 d’agost quan, després de passar uns dies al palau de Marivent, la Família Reial va començar les seves tan desitjades vacances privades a Grècia. Més concretament, a l’illa de Spetses.
Tanmateix, dos dies després de començar el seu descans estival, el rei Felip va rebre la pitjor de les notícies: el seu gran amic, Jaime Anglada, havia patit un accident de trànsit.
Durant la matinada del passat 8 d’agost, aquest conegut cantautor mallorquí va patir un atropellament quan circulava en moto per l’avinguda Joan Miró. Però el més greu d’aquesta història va ser que, tot just produir-se l’impacte, el conductor del cotxe va fugir.
En un primer moment, i malgrat la gravetat de la situació, el rei Felip i la seva família van decidir no cancel·lar les seves vacances privades. Tot i això, van estar en tot moment molt pendents de la seva evolució.
Tanmateix, davant l’agreujament dels incendis que afecten diferents regions d’Espanya, el sobirà va decidir interrompre el seu descans i tornar d’urgència al nostre país.
Ara, Libertad Digital ha deixat al descobert l’últim viatge secret que ha fet el rei Felip enmig d’aquesta crisi nacional. I és que, segons ha confirmat aquest mitjà, el monarca ha decidit fer un forat a la seva agenda per visitar Jaime Anglada.
El rei Felip va acudir a l’hospital per visitar el seu amic Jaime Anglada després de tornar a Espanya
Tal com s’ha confirmat, el passat diumenge 17 d’agost, el rei Felip va aterrar a la base aèria de Torrejón a les 10:00 del matí. Tanmateix, no va ser fins aquella mateixa tarda quan es va desplaçar al quarter general de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per rebre informació detallada.
Allà, el monarca va tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà el desplegament d’efectius i les tasques d’extinció que s’estaven desenvolupant per intentar acabar amb els incendis.
Durant els dies previs al seu retorn a Espanya, el rei Felip es va posar en contacte amb tots els presidents autonòmics per seguir l’evolució dels incendis. A més, des de la Fundació Reina Sofia s’ha posat en marxa un fons de 50.000 euros que té com a finalitat reparar els danys mediambientals ocasionats pel foc.
En paral·lel, tal com ha confirmat Libertad Digital, el monarca va fer un forat a la seva agenda per viatjar a Mallorca. Trajecte que va fer per visitar el seu amic Jaime Anglada, ingressat després d’un brutal accident de trànsit.
Actualment, aquest conegut cantautor mallorquí i gran amic del rei Felip continua ingressat a l'UCI de l’Hospital Universitari Son Espases de Palma. Tanmateix, el seu futur és esperançador.
I és que, malgrat el primer diagnòstic, Jaime Anglada ha experimentat una “sensible millora en aquests últims dies i es troba molt més estable”. La notícia ha generat alleujament entre els seus familiars i amics propers.