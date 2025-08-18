La confessió urgent de la reina Letícia sobre els incendis a Espanya: 'Tots...'

La reina Letícia ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades, gràcies a la darrera i urgent confessió que ha fet sobre els devastadors incendis d'Espanya. “Gràcies a tots”, ha assegurat a través d'un comunicat oficial.
Malgrat el que es va dir en un primer moment, finalment, el rei Felip i la seva família han decidit interrompre les seves vacances privades per tornar a Espanya. Una decisió que respon a la delicada situació que travessen diferents zones del nostre país a causa dels incendis forestals.
Tant és així que, segons han confirmat des de Casa Reial, tant la reina Letícia com el sobirà van tornar aquest cap de setmana per atendre personalment aquesta emergència nacional.
I és que no hi ha dubte que els greus incendis que afecten diverses comunitats autònomes han aconseguit preocupar profundament els sobirans. Així mateix, ho ha manifestat el cap de l'Estat durant una trobada que ha mantingut aquest diumenge, 17 d'agost, amb els efectius de la Unitat Militar d'Emergències.
Des de l'inici de la catàstrofe, i tot i que no es trobaven a Espanya, tant Felip com Letícia han estat molt atents a la seva evolució. De fet, el monarca es va posar en contacte telefònic amb els presidents autonòmics de les regions més danyades per expressar-los el seu suport.
Per això, davant la gravetat de la situació, els reis han decidit tornar al nostre país per reunir-se directament amb els responsables de l'UME. A més, no han volgut deixar passar l'ocasió per emetre un comunicat pronunciant-se al respecte.
La reina Letícia fa una alarmant confessió durant el seu comunicat sobre els incendis d'Espanya
A través d'un comunicat oficial de Casa Reial, la reina Letícia i el rei Felip han volgut mostrar la seva preocupació per les famílies afectades pels devastadors incendis d'Espanya. A més, han aprofitat l'ocasió per donar les gràcies a “tots” els efectius i voluntaris que estan ajudant a apagar les flames:
“Gràcies a tots els efectius militars, civils, voluntaris, etc. que esteu lluitant contra els incendis forestals.[…]El nostre reconeixement i gratitud per la feina que esteu realitzant per protegir la població civil i intentar extingir-los amb la màxima rapidesa”.
Com és habitual al mes d'agost, el rei Felip VI, la reina Letícia i les seves filles es trobaven fora del país gaudint de les seves vacances privades a l'estranger. Tanmateix, mai van deixar de seguir l'avanç dels incendis. Finalment, aquest cap de setmana, van decidir tornar per donar suport en primera persona als damnificats.
De fet, els monarques ja han confirmat que visitaran totes les zones afectades un cop els incendis estiguin sota control i hi hagi garanties de seguretat. A més, també han explicat que han estat en contacte amb el president del Govern i amb els presidents autonòmics des de l'inici de la crisi.
Un gest que, com era d'esperar, ha estat molt valorat tant per la ministra de Defensa com pels efectius de l'UME. Una cosa que dies abans ja havien fet els presidents autonòmics a través de les seves xarxes socials.
D'altra banda, durant la seva darrera reunió, el rei Felip ha dedicat unes paraules emotives a tots els que estan ajudant a posar fi a aquesta catàstrofe. “Sé que ho esteu donant tot, per sobre de les pròpies capacitats personals”
“Veient amb impotència el que és lluitar contra un monstre que avança amb una voracitat tremenda i que no es frena amb els mitjans tradicionals fàcilment. Però aquí seguiu, lluitant contra això i fent el més important que és protegir la població civil. No només salvant vides, sinó també atenent-los en l'aspecte humà”
Finalment, el monarca ha volgut donar “ànim a totes les unitats que la componen”. “Gratitud i orgull per la seva tasca en la lluita contra els incendis”, ha afegit a continuació.