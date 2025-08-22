El rei Frederic i Mary de Dinamarca emeten un comunicat sobre el seu futur familiar

En ple estiu, quan la majoria d'institucions redueix la seva activitat, alguna cosa inesperada està passant darrere els murs dels palaus danesos. Mentre la resta del país desconnecta i es lliura a les vacances, la Casa Reial de Dinamarca ha optat per moure fitxa.
Els reis Frederic i Mary han començat una renovació discreta, però significativa, a l'equip que treballa diàriament al seu costat. I no, no es tracta d'un càrrec institucional ni d'una incorporació per a l'agenda oficial. Aquesta vegada, la vacant té a veure amb el dia a dia del palau.
El rei Frederic i Mary de Dinamarca
Fa unes setmanes, la institució va publicar una oferta de feina per incorporar un nou assistent de neteja. Encara que pugui semblar un lloc menor, les condicions, el context i les expectatives el converteixen en una oportunitat molt singular.
La persona seleccionada treballarà principalment en dos escenaris emblemàtics. Parlem del Palau d'Amalienborg, la residència oficial dels monarques al centre de Copenhaguen, i la Cancelleria de Fredensborg.
No serà la seva única destinació. Segons la convocatòria, també serà necessari prestar servei en altres propietats rurals durant determinades estades. Les tasques són variades:
Neteja general, preparació d'habitacions, petites funcions d'assistència, organització de vestidor i fins i tot atenció directa als hostes. Entre ells s'hi troben habitualment ambaixadors, dignataris i mandataris internacionals.
La jornada és de 37 hores setmanals i inclou el temps per dinar. L'horari habitual és de dilluns a divendres, encara que s'exigeix certa flexibilitat. De vegades puntuals, podrien requerir-se torns en caps de setmana o dies festius, especialment si hi ha visites oficials.
Quant a les condicions econòmiques, el salari està regulat per l'acord col·lectiu entre el Ministeri de Finances i les organitzacions d'empleats públics. Parteix d'una base de 162,75 corones daneses per hora —uns 22 euros—, cosa que equival a uns 3.224 euros al mes.
Aquesta xifra pot augmentar segons l'experiència del candidat. A més, el lloc inclou beneficis com assegurança de salut, assegurança de vida i accés a tractaments de fisioteràpia i massatges. Un extra pensat per a aquells que fan tasques físiques de manera constant.
Per optar al lloc és necessari tenir carnet de conduir tipus B i, preferiblement, vehicle propi. També es valoren l'experiència en neteja, la capacitat per mantenir un alt estàndard de qualitat i un bon ull per als detalls.
Els curiosos requisits que demanen Frederic i Mary de Dinamarca
Tanmateix, el que realment crida l'atenció és l'enfocament personal que transmet la convocatòria. La família reial cerca algú amb actitud positiva, responsable i capaç de moure's en un entorn en constant moviment.
De fet, l'anunci comença amb una pregunta directa. "Somies en treballar en un entorn històric, on es prioritza la qualitat i un alt nivell professional? Busquem un assistent de neteja compromès i qualificat"
I el detall més inesperat és que el títol de l'oferta inclou una paraula poc comuna en aquest tipus de feines: "Feliç". Una elecció que no és casual. La vida al palau exigeix adaptar-se a imprevistos, canvis de plans i ritmes poc convencionals.
Per això, més enllà del currículum, el que els reis semblen valorar és l'ànim amb què s'afronta aquesta realitat. Una disposició oberta, flexible i positiva que encaixi amb la vida dinàmica —i de vegades imprevisible— dins del palau.