La confessió de Lady Di sobre el rei Joan Carles I que ara surt a la llum: 'És un...'

A punt de complir-se el 28è aniversari de la seva mort, Lady Di ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després que hagi quedat al descobert una inesperada confessió que va fer fa anys sobre el rei Joan Carles I.
Durant aquests anys, no han deixat de sortir a la llum algunes de les suposades infidelitats que el monarca espanyol ha comès durant el seu matrimoni. Entre elles, el seu suposat i sonat afer amb Bárbara Rey.
Tanmateix, fa diverses dècades va començar a sonar amb força un inesperat rumor relacionat amb el presumpte acostament que es va produir entre Lady Di i el rei Joan Carles I. Un misteri que ara ha quedat resolt, després que hagin sortit a la llum unes reveladores declaracions de la princesa de Gal·les.
Lady Di va parlar sense embuts sobre com era la seva relació amb el rei Joan Carles I
Fa dècades, els monarques espanyols van aconseguir recuperar la seva relació amb la Corona britànica. Tant és així que, durant quatre anys, Isabel II enviava a Carles i Lady Di a Palma per passar part dels seus estius a Marivent.
Durant aquestes visites, era habitual veure'ls gaudir de sortides en vaixell, posar a les escales del palau i deixar una imatge idíl·lica davant dels mitjans. Una postal que semblava perfecta, encara que la realitat distava molt del que passava darrere les portes del palau.
Tal com ha transcendit, Lady Di no va viure aquesta experiència amb entusiasme ni alegria. Així ho va deixar plasmat anys després el seu biògraf Andrew Morton, amb qui es va sincerar sobre aquells estius a Mallorca.
Malgrat aquella dura experiència, la princesa de Gal·les va tornar en moltes altres ocasions a l'arxipèlag. Amb el pas dels anys van circular nombroses teories sobre el tracte que existia entre el rei Joan Carles I i Diana.
I és que, tot i que tots dos posaven en públic amb les seves famílies, oferint una imatge de cordialitat, molts asseguraven que entre ells hi havia quelcom més que una simple cordialitat.
Tant és així que, mentre els fotògrafs captaven les imatges estiuenques, el rei Joan Carles I tenia actituds de coqueteig amb Lady Di. “Va flirtejar amb Joan Carles, però innocentment, com faria qualsevol dona. Com no ho havia de fer, si Carles era com un tros de gel?”, va explicar en el seu moment Lady Collin, experta en Casa Reial.
Aleshores, la princesa travessava un moment difícil marcat pel desinterès de Carles. De fet, l'hereu britànic va arribar a deixar-la sola amb els seus fills a Marivent en més d'una ocasió. Moments que compartia amb el monarca espanyol, enfortint a poc a poc la relació.
“És un faldiller… Sé que és absurd, però estic segura que li agrado. Ha coquetejat, fins i tot davant de la reina”, li va arribar a dir al seu guardaespatlles Ken Wharfe. “És un tocatardà”, va afegir amb contundència.
Durant un temps es va creure que entre Joan Carles i Lady Di només hi va haver un flirteig. Tanmateix, amb els anys van anar apareixent més testimonis i versions que van donar una altra dimensió a la història.
Al llibre Juan Carlos I: el rey de las 5000 amantes, Amadeo Martínez Inglés va detallar alguns relats del mateix monarca sobre les seves conquestes. En aquelles converses, esmentava Diana entre els seus romanços d'estiu. Una situació que hauria generat cert malestar tant en Sofia com en Carles.
Una especulació que va agafar més força amb l'obra sobre els Windsor escrita per Kitty Kelly. L'autora va assegurar que el rei d'Espanya va enviar 45.000 dòlars a Diana el mateix any de la seva mort. Els diners haurien estat per ajudar-la a sortir d'un xantatge després de ser gravada al seu gimnàs sense consentiment.
No obstant això, tant el rei emèrit com la princesa de Gal·les tenien, en paral·lel, altres històries sentimentals. Segons el seu guardaespatlles, Lady Di va confessar a Mallorca que mantenia una relació amb James Hewitt. Per la seva banda, el rei Joan Carles I compartia els seus estius amb un grup proper en què hi havia Marta Gayà, encara avui una figura molt rellevant a la seva vida.